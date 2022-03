Gran Anyada, microvinos exclusivos desde hace 25 años para el disfrute del cliente final y el restaurador Emprendedores de Hoy

martes, 29 de marzo de 2022, 18:19 h (CET)

“Gran Anyada, vino y cava para los amigos” nace de la mano de 2 enólogos (Marià Bigordà Padre e Hijo) con la idea clara de ofrecer un “viaje” por diferentes Denominaciones de Origen estatales para que el cliente final, el restaurador o la tienda especializada sean los privilegiados de tener vinos con sentido, sentimiento y pasión, elaborados siempre con producciones de menos de 3.000 botellas y siempre buscando sorprender y no ser “más de lo mismo”.

Gran Anyada se ha consolidado en el mercado gracias a sus 25 años de experiencia donde más de 2.000 clientes particulares, 45 restaurantes y 2 tiendas especializadas confían en un producto diferente, de calidad y que lo que pretende es la felicidad de cuantas más personas mejor.

Vinos exclusivos desde el viñedo hasta la mesa Con más de 25 años, Gran Anyada y sus enólogos han logrado diferenciarse por la dedicación y aplicación de técnicas particulares para la elaboración de un vino de calidad. Su metodología de trabajo es de tipo freelance. De esta forma, el equipo de enólogos visita cada bodega con el objetivo de dar los primeros pasos para la creación de un proyecto exclusivo donde lo que va a primar es la persona de la bodega, (enólogo/y/o propietario), la selección del “terroir” y elaborar a medio, corto o largo plazo una “medicina” diferente a lo que propiamente elabora la bodega en concreto.

Uno de los aspectos característicos de los enólogos de Gran Anyada es que se pueden aprovechar de la infraestructura de cada bodega para poder elaborar un vino, cava y también aceite de oliva virgen extra que va a tener la línea que sus clientes/amigos demandan. Esto se debe a que saben lo importante que es tener controlado su mercado y ser conocedores de él.

Entre todos sus servicios, los profesionales de esta empresa trabajan en la elaboración de un número máximo de 40.000 botellas en las 15 DO en las que se trabaja, es decir, son vinos exclusivos dirigidos a un particular que entiende y valora la calidad, a un restaurador que puede ofrecer a sus comensales un producto diferenciador e innovador y a una tienda especializada que quiera desmarcarse de su competencia.

Proyectos propios de Gran Anyada Gran Anyada destaca por su diversidad de productos y Denominaciones de Origen. Entre los productos más demandados se pueden citar: en cava, M de Marià, blanc de noirs, 100 % pinot noir, un DO Cava que es una oda a la elegancia y, en vino blanco, en Galicia, tierra siempre agradecida, el Special One godello de Monterrei, en Orense. Personalidad, gran trabajo en laderas de un viñedo que sufre para luego dar satisfacción en el paladar, unas lías que lo marcan en untuosidad y potencian sus aromas de fruta de hueso, balsámicos y florales.

Por otro lado, en vino tinto, unas garnachas de Calatayud (D3 enòlegs, Tiki Taka, 50 euros) y Cariñena (Ches&Rog) hasta ahora nunca vistas y que realmente atrapan. Viñedos viejos y heróicos casi tocando el cielo justo delante del Moncayo y seguramente la garnacha más sorprendente hasta ahora elaborada.

Para acabar es importante destacar el aceite premium virgen extra de una rareza de variedad, la Palomar. Esta es de bajo rendimiento, de terreno de Licorella y con una acidez de las más bajas del mercado, aceite de frutado medio con notas maduras y verdes, picante medio y sin astringencia, notas de frutas maduras, hierba recién cortada y final de frutos secos que le aportan suavidad. Es llamado Verus.

Los amantes del vino exclusivo y de calidad tienen la posibilidad de conocer la extensa variedad de opciones que posee Gran Anyada, a través de su página web, donde presentan las características específicas de cada botella.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.