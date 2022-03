‘Danza a Escena’ celebra su decimotercera edición con 24 compañías y 125 representaciones El circuito afronta esta nueva edición con un cartel que vuelve a dar cabida a lenguajes, disciplinas y formatos muy diversos Redacción

martes, 29 de marzo de 2022, 12:22 h (CET) 125 funciones a cargo de 24 compañías protagonizan este 2022 la programación de 'Danza a Escena', el circuito de impulso a la danza promovido por el INAEM y desarrollado por La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad pública. Las representaciones se extenderán entre el 1 de abril y el 27 de diciembre y tendrán como escenario teatros, auditorios y espacios de calle repartidos en 12 comunidades autónomas. Se trata de Galicia, Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco, Murcia, Castilla y León, Castilla La Mancha, Canarias, Andalucía, Aragón, Islas Baleares y Comunidad de Madrid.

Tras doce años de trayectoria y después de haber contado con la participación de 187 compañías profesionales que han mostrado sus trabajos en 500 espacios escénicos de todo el país, el circuito afronta su decimotercera edición con un cartel que vuelve a dar cabida a lenguajes, disciplinas y formatos muy diversos, que van desde la danza contemporánea hasta el flamenco, pasando por los montajes dirigidos al público infantily obras dedanza urbana, tap dance, nuevas vanguardias, solos con música en directo o piezas cortas.'Danza a Escena' permite, en definitiva, incrementar la visibilidad y presencia de espectáculos de danza en los espacios de titularidad pública, estimulando la producción coreográfica y la movilidad y gira de las compañías en todo el territorio nacional.

La danza contemporánea es protagonista de los espectáculos con los que giraránla compañíaMal Pelo (‘Bach’), el dúo formado por Magí Serra y AnamariaKlajnšček (‘Cossoc’), el coreógrafo Daniel Abreu (‘El hijo’), Daniel Morales y Paloma Hurtado (‘INA’), el InstitutValencià de Cultura (‘La muerte y la doncella’), Poliana Lima (‘Las cosas se mueven, pero no dicen nada’), la compañía Nova Galega de Danza (‘Leira’) yel argentino afincado en nuestro país Gaston Core (‘TheVeryLastNorthern White Rhino’).

Por su parte, las creaciones especialmente dirigidas a público infantil y familiar están representadas por Pere Faura con ‘Bailar es cosa de libros’, la formación vasca Teatro Paraíso con ‘Ehuna’ y Helena Lizari con ‘Malebable’. Asimismo, el circuitotambién dará cabidaalflamenco contemporáneo (gracias a la participación de Mucha Muchacha, que presentasu obra homónima), ladanza urbana (estilo que define a los catalanes Brodas Bros y sunueva producción, titulada ‘Sliders’) y eltap dance (con ‘Sumario de memorias y cicatrices’, que firma Unum Project).

Completan la programación del circuitotres obras que exploran lasnuevas vanguardias creativas (‘A muerte’, de Hermanas Gestring; ‘Parece Nada’ del onubense Guillermo Weickert; y ‘Tres de ballet triádico’ de Taiat Dansa), cuatrosolos con música en directo (‘Antípodas’, de Florencia Oz; ‘Malditas Plumas’, de Sol Picó; 'OUT', de Amaia Elizarán; y ‘Signos’, de Antonio Ruz) y tres piezas de breve duración (se trata de ‘Entre nosotros’, un trabajo del grupo Marroch; ‘Goosebumps’, de Unaiuna; y 'Meeting Point', de la compañía Ertza).

Danza en escenarios de doce comunidades autónomas

El circuito llevará su programación a municipios y ciudades de 12 comunidades autónomas. El Teatro Guimerá, el Auditorio de Tenerife Adán Martín y Espacio La Granja conforman la relación de los escenarios canarios seleccionados.En el caso de Aragón, las representaciones tendrán podrán verse enel Palacio de Congresos, la Ciudadela y la plaza de Biscos de la ciudad oscense de Jaca. ‘Danza a Escena’ también recalará en Castilla La-Manchagracias a la participación en el programa delConsorcio Cultural de Albacete (y de siete municipios de esta provincia) y del Ayuntamiento de Ciudad Real.

El circuito regresa de nuevo al País Vasco gracias a la participación deDonostia Kultura (ensu sala Gazteszena y en diversos escenarios de calle) y la Red Municipal de Teatros de Álava (en espacios como el Teatro Federico García Lorca, el Teatro Félix Petite o el Festival de Calle Kaldearte). También a Galicia, concretamente al Teatro Rosalía Castro de A Coruña yal Teatro Principal de Santiagode Compostela.Asimismo, tendrá una marcada presencia en la Comunidad Valenciana, con actuaciones en el teatro valenciano Arniches y el festival Dansa Valencia (en el marco de la participación del InstitutValencià de Cultura, el Paranimf de la Universitat Jaume I de Castellón y el Teatro Chapí de Villena (Alicante).De la misma manera, Cataluña acogerá un buen número de representaciones en el Teatre Municipal El Jardí de Figueres, el Teatre Principal de Olot y L’Atlantida-Centre d’Arts Esceniques d’Osona.

El circuito vuelve también a Castilla y León gracias a la participación del Teatro Principal de Palencia, el Auditorio Ciudad de León y el Auditorio Municipal de Medina del Campo (Valladolid). Los Teatros de Cádiz (integrados por el Gran Teatro Falla, el Teatro del Títere la Tía Norica y la Sala Central Lechera) y los centros culturales gestionados por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (el Teatro Alhambra de Granada y el Teatro Cánovas de Málaga)conforman la participación andaluza.Por su parte, las representaciones diseñadas en Madrid podrán verse en Pinto (Teatro Francisco Rabal) y Arganda del Rey (Auditorio Montserrat Caballé).La nómina de los espacios escénicos participantes en esta decimotercera edición se completa con elTeatro Villa de Molina (Molina de Segura) elTeatro Circo de Murcia y el Auditorio de Cas Serres de Ibiza (Islas Baleares).

Una apuesta por el impulso de las artes del movimiento

Elcircuito estatal, promovido por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) y coordinado por La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad pública, nacía en 2010 con el objetivo de impulsar la visibilidad de la danza en las programaciones de los espacios públicos, promover la gira y movilidad de compañías y fortalecer la diversidad de estilos y géneros escénicos.

