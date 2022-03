Cresio lanza su marketplace de NFTs, el primero con firma española Comunicae

martes, 29 de marzo de 2022, 10:13 h (CET) Los usuarios podrán crear, comprar o vender NFTs, ver los del resto de la comunidad y participar en sorteos semanales, entre otras muchas ventajas Cresio, la plataforma que unifica exchanges CEX y DEX, ha lanzado su Marketplace para todos aquellos usuarios que se quieran adentrar en el mundo de los NFT . Este nuevo proyecto de Cresio incluye diferentes funcionalidades, todas ellas dentro de una plataforma intuitiva donde se pueden comprar NFT, participar en subastas, sorteos semanales o incluso publicar obras propias y convertirlas en NFT.

La plataforma Cresio nació con el objetivo de abarcar en un único espacio el control absoluto del ecosistema de las criptomonedas. De esta manera, se establece como una plataforma exclusiva donde se configuran múltiples exchanges o bolsas de intercambio de criptomonedas, ofreciendo la posibilidad al usuario de realizar operaciones simultáneamente en diferentes exchanges CEX y DEX dentro de una única plataforma.

Pero este espacio está creciendo cada vez más, y un ejemplo de ello es la creación del nuevo Marketplace de Cresio. Se trata de una plataforma intuitiva que permite al usuario adentrarse en el mundo de los NFTs de manera sencilla incluso para aquellos usuarios que recién están empezando en el mundo cripto.

Entre las principales características de esta nueva plataforma, Cresio ofrece la posibilidad de comprar Non Fungible Tokens o tokens no fungibles (NFT), participar en sorteos semanales que la plataforma lanzará, donde el boleto de partida será un NFT coleccionable, o participar en subastas. Además, también permite al usuario publicar sus obras propias y convertirlas en NFT, garantizando la posibilidad de crear su propia galería de archivos NFT y mostrar sus obras al público.

Para participar en los sorteos se deben seguir una serie de normas, las cuales vienen marcadas y explicadas en la plataforma.

Uno de los atractivos del marketplace de Cresio son sus sorteos, que se celebrarán cada jueves a las 21:00 en directo en su canal de Twitch. El número ganador de dicho sorteo se publicará en las redes sociales de la plataforma y, una vez publicado, el premio será enviado a la wallet del usuario ganador en las siguientes 24/48 h de la finalización del sorteo. La cuantía del premio va a depender de los boletos que se vendan en cada sorteo.

Los boletos que los usuarios adquieran para los sorteos semanales serán NFT coleccionables y únicos. Cresio también lanza sorteos especiales según las fechas, como es el caso del sorteo especial de Navidad, en el que tendrán la posibilidad de ganar adicionalmente hasta $500 en premios.

Para participar en los sorteos se debe acceder al Marketplace de Cresio -sección sorteos-, elegir un número y comprarlo (precio inicial de 20XCRE) y una vez finalizado el usuario recibirá un correo confirmando la compra y dispondrá de un NFT en su wallet con el boleto que ha comprado.

