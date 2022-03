Los asistentes al Cybersecurity & Cloud Tech Summit podrán hacer su aportación voluntaria para ayudar en el conflicto de Ucrania Comunicae

martes, 29 de marzo de 2022, 09:54 h (CET) La agencia de eventos corporativos y ferias profesionales especializada en el sector IT, Urban Event Marketing, se une a la labor que UNICEF está desarrollando en Ucrania para apoyar a los 7,5 millones de niños afectados por el conflicto Según datos de UNICEF, desde que comenzara la invasión de Ucrania, un millón de personas se han desplazado dentro del país y, a fecha de hoy, más de dos millones han cruzado la frontera a países vecinos como Polonia o Rumanía. Una situación que, desde ACNUR, ya califican como la mayor crisis de refugiados en Europa del siglo XXI.

Por eso, Urban Event Marketing se suma a la labor que está llevando a cabo UNICEF para aportar su granito de arena y ayudar a los más necesitados en este momento tan crítico. Consciente del alcance de sus eventos online – más de 500 registrados de España y Latinoamérica y cerca de 4.000 visualizaciones – el objetivo es utilizar el encuentro virtual como plataforma de difusión para impulsar la solidaridad y apoyar el trabajo humanitario.

“Confiamos en la generosidad y el apoyo de la comunidad mundial para ayudar a UNICEF y a nuestros aliados a llegar a los niños y las familias de Ucrania, cuyas vidas y futuros penden de un hilo. No podremos descansar hasta llegar a todos los menores afectados por este conflicto”, ha afirmado Catherine M. Rusell, directora ejecutiva de UNICEF.

Cybersecurity & Cloud Tech Summit es la cita imprescindible para conocer las últimas novedades y los retos y oportunidades de la industria. Un evento donde empresas y profesionales del sector conocerán de primera mano las soluciones más adecuadas para sus negocios y cuáles son las best practices para mejorar sus estrategias de seguridad digital.

Para conocer la agenda completa del evento y ampliar la información sobre los ponentes, pueden acceder a la web oficial del encuentro que se celebrará el jueves 31 de marzo entre las 13:00 y las 18:30 horas, o registrarse para asistir gratis como invitado aquí.

Emergencia Ucrania: Donar ahora

Cybersecurity & Cloud Tech Summit es una iniciativa de Urban Event Marketing que ofrece un espacio para el conocimiento y el aprendizaje. El evento forma parte de la mayor serie de congresos verticales y temáticos anuales sobre la transformación digital y la aplicación de las últimas innovaciones digitales.

Urban Event Marketing: Agencia de organización de eventos corporativos, congresos y ferias profesionales en Madrid especializada en el sector IT, con más de 20 años de experiencia, liderada por Mariana González Robles y Patricia Ramos Carrero.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.