Nace Larrosa Academy con el primer Postgrado en materia de Blockchain, NFT, Growth Hacking y Financiación de la industria musical

martes, 29 de marzo de 2022, 09:34 h (CET) Larrosa Music Group, consultora especializada en inversión, financiación y servicios para la industria de la música, crea Larrosa Academy con el objetivo de enseñar a sus alumnos cómo aplicar las nuevas tecnologías en una industria que sienta sus bases en métodos tradicionales. Durante 3 semanas (del 12 al 28 de abril), los alumnos adquirirán los conocimientos necesarios para desarrollar e impulsar el crecimiento de un artista, empresa o proyecto musical La industria musical está en constante evolución y las nuevas tecnologías llegan como un huracán de oportunidades al servicio de aquel que sepa manejarlas con soltura para alcanzar el éxito. Pero, ¿cómo funcionan estas “nuevas tecnologías”? y ¿Cómo aplicarlas al music business? Larrosa Music Group tiene la respuesta.

La exitosa compañía de inversión y financiación especializada en proyectos musicales, pone en marcha Larrosa Academy con el Primer Postgrado en Blockchain, NFTs, Growth Hacking y Financiación. Un postgrado certificado por SmartDegrees con el sello de calidad de la Comisión Europea, utilizando el estándar de Credenciales Verificables de la Comisión Europea (W3C VC), que cuenta con la adhesión de universidades e instituciones como MIT, algo único dentro de la industria de la música de habla hispana. El impulsor de este proyecto es Cristian Larrosa, CEO de la compañía emprendedor, asesor e inversor en varios proyectos revolucionarios del sector musical como SongVest, Auris Capital, MusicTraders o Basik, entre otros.

Larrosa comenta que: "El objetivo principal del postgrado es motivar la creación de una nueva industria musical. Y lo queremos hacer a través de incentivar la adopción de la tecnología Blockchain para su utilización en el desarrollo de soluciones para una industria más eficaz, transparente y justa; exponiendo recursos de financiación alcanzables para la mayoría del ecosistema, junto a técnicas para crear estrategias consistentes de promoción y exposición de todo tipo de proyecto dentro de la música."

Acerca del Postgrado

El curso, que combina la teoría con la práctica a través del envío de entregables, se impartirá desde el próximo 12 de abril hasta el 28 del mismo mes. Durante 3 intensas semanas, el alumno asistirá todos los martes y jueves a un total de 6 clases de 2 horas y media de duración cada una.

Una oportunidad única para recibir formación exclusiva sobre la situación en la que se encuentra la industria musical, los problemas que presenta y las posibles soluciones que aporta la tecnología Blockchain y los NFTs. El curso profundiza en la creación de los ecosistemas direct-to-fan y en las oportunidades que ofrecen ciertos tokens, y plataformas Web3, donde se eliminan intermediarios y se tiene el control sobre los contenidos y sus rendimientos.

Además, el alumno recibirá conocimientos sobre modelos de financiación alternativos a la banca tradicional, como: subvenciones, incentivos (o royalties), Crowdfunding, Crowdlending, Equity Crowdfunding, Business angels además de conocer el mundo de las finanzas descentralizadas o DeFi. Y, por supuesto, aprenderá cómo alinear estrategias para desarrollar e impulsar el crecimiento de una carrera, empresa o proyecto musical.

El postgrado cuenta con dos modalidades:

Live-Streaming Online (1001€), en la que el profesor impartirá las clases en directo, mediante videoconferencia, pudiendo interactuar y resolver posibles dudas in situ. Online (802€), opción con la que el alumno accede a las sesiones colgadas en el campus virtual, pudiendo ver el contenido cómo y cuándo mejor le convenga. Larrosa Music Group ofrece, también, la posibilidad de buscar soluciones para aquellas personas que tengan un proyecto musical pero que no dispongan de presupuesto suficiente para realizar el curso, desde las Asesorías Pro o desde otras ramas de la consultoría.

Para más información y para inscripciones visitar www.larrosa.academy

Sobre Larrosa Music Group

Larrosa Music Group, consultora especializada en inversión, financiación y servicios para la industria de la música, es una compañía descentralizada y remota, con un equipo de diversas nacionalidades, establecidos en varias regiones del mundo con el ingenio, la experiencia y la pro actividad que ha impulsado varios proyectos musicales y carreras desde el 2001 a nivel global.

Involucrado al 100% en cada uno de sus proyectos, el equipo elabora estrategias sólidas y disruptivas apoyado en la innovación y enfocado en las áreas más relevantes de la nueva industria musical, la financiación de proyectos musicales, servicios discográficos y editoriales.

