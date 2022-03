¿Qué hace únicos los sofás de la marca Nessen? La propia marca Nessen Interiors lo revela Comunicae

lunes, 28 de marzo de 2022, 14:03 h (CET) Los mejores sofás premium, están en la tienda de sofás Nessen Interiors, una marca fruto de la reconocida marca Mi Colchón El mueble estrella de una casa, es el sofá. Es mucho más que un mueble, ¿se ha parado a pensar alguna vez, cuánto tiempo se permanece sentado en el sofá a lo largo de la vida? O ¿cuántas personas e historias se han compartido en el sofá? Es por ello que comprar un sofá, es una decisión que no se puede tomar a la ligera.

Materiales, acabados, número de plazas, calidad, tipo de tela, medidas, color, etc. Son muchas las cualidades que hay que tener en cuenta para no fallar en la elección.

A la hora de elegir el sofá lo primero es seleccionar aquel sofá que más se adapte al gusto personal: color, forma, tejido, etc. A continuación hay que poner a prueba la comodidad y si es un buen candidato. Si es así, habrá que asegurarse que se ajusta a las medidas de la estancia y si es posible personalizarlo en cuanto a medidas.

Estos son los consejos de la tienda de sofás en Málaga, Nessen Interiors, como expertos en sofás con varias décadas de experiencia a sus espaldas.

La tienda de sofás en Málaga, Nessen cuenta con sofás de gama alta con las últimas prestaciones y el más alto confort: asientos relax motorizados, cargador de móvil, arcones organizadores etc.

Se trata de una tienda de sofás única en Málaga,que reúne la mejor calidad, lo último en diseño y el máximo confort.

Utilizan madera sin nudos en todas sus estructuras para que sean mucho más resistentes y tengan una mayor vida útil, por eso pueden garantizarlas de por vida.

Una marca que apuesta por la búsqueda de nuevos materiales y tecnologías, innovando en su línea de productos Nessen, en la que emplean las mejores materias primas para lograr siempre la máxima calidad.

Diferentes modelos de sofás, acabados y materiales, como de diferentes plazas y con diferentes accesorios: sofás reclinables, sofás motorizados, chaise longue, sofás con tejido antimanchas, sillones relax, butacas, conjuntos de sofá 3+2, sofás a medidas, tapizados personalizados, etc.

Muchas empresas se olvidan del cliente en el momento en el que han conseguido la compra, y esta falta de atención siembra desconfianza de la compañía de cara a la siguiente ocasión. Elegir una tienda de sofás en Málaga que dé un buen servicio post venta, es fundamental, y esto, es algo que Nessen Interiors, hace muy bien.

