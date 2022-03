La delegación española suma cinco medallas en el Para TT Costa Brava Spanish Open Tenis de mesa - Personas con Discapacidad - Competiciones Internacionales Redacción

@DiarioSigloXXI

lunes, 28 de marzo de 2022, 12:30 h (CET) Los madrileños Miguel Ángel Toledo, Eduardo Cuesta y Marlon López han logrado las primeras medallas españolas en las nuevas modalidades de dobles y dobles mixto, sumando cuatro medallas más para la delegación española, que cierra con cinco metales la edición 2022 del Para TT Costa Brava Spanish Open.

Toledo se colgó la medalla de oro en la prueba de dobles mixto, junto a la finlandesa Aino S.M Tapola, en la prueba de silla de clase 4. La dupla hispano-finlandesa ganó a la parte italiana Falco/Rossi (3-0) y a la pareja Italo-coreana Brunelli/Joo (3-2). Esta última victoria les dio el triunfo, pese a la derrota ante los polacos Czuper/Buclaw.



En la clase 22, Eduardo Cuesta se colgó dos medallas de plata. En dobles mixto, el madrileño formó pareja con la brasileña Evellyn Pereira para hacerse con la medalla de plata, superando la fase de grupos como primeros de grupo y ganar a la pareja francés Chao/Rousset por 3-2 en semifinales. En la final, Cuesta y Pereira cayeron por otro ajustado 2-3 ante la dupla formada por el coreano Bogyeom Kim y el turco Sumeyra Turk.

En dobles masculino, Eduardo Cuesta, junto al chileno Ali Rosas, también se subió al segundo escalón del podio, quedando segundos en un grupo único. La dupla hispano-chilena ganó a las parejas tailandesas Paengjai-Chaiprathum (3-0) y Didsunon-Techo (3-0), y cedió únicamente ante los coreanos Kim/Jin (1-3).

En dobles mixto, Marlon López conquisto la medalla de bronce en clase 20, junto la turca Merve Demir, ganando a la pareja húngara Csonka/Bicsak por un ajustado 3-2, que se definió 12-10 en el quinto parcial. También ganaron a la dupla española Mataró/Chenoll por 3-1, que terminó quinta del grupo único de esta clase.

Ander Cepas y Olaia Martínez alcanzaron los cuartos de final de dobles mixto en la clase 17. La dupla española superó como segunda de grupo la fase inicial, ganando a la pareja holandesa Van Der Zanden/Van Hoof (3-1) y a los brasileños Dos Santos/Kelmer (3-2), y cediendo ante los australianos Lel Li / Pellissier (0-3).

En la fase final, los donostiarras cayeron ante los británicos Stacey/Pickard por un ajustado 2-3, que se definió en la ventaja (10-12) del quinto parcial. En esta misma categoría, los españoles Romero/Mateu y Diaz/Etxebeste cayeron en la fase de grupos.

En dobles masculino, Miguel Ángel Toledo y Daniel Rodríguez quedaron terceros en la fase de grupos de clase 2. Del mismo modo, Iker González y Roberto Eder Rodríguez cayeron en la fase de grupos de clase 8. Gonzalo Rodríguez y Pablo Romero fueron terceros de grupo en la clase 14. Cepas/Díaz y Sabio/Mataró fueron terceros en clase 18, mientras que Marlon López hizo pareja con Ricardo Cañizales fueron cuartos.

En dobles femenino, Cristina Rubio, que formó pareja con la británica Susan Bailey, terminó cuarta en la fase de grupos de la clase 5-10. Por su parte, Ariadna Ardevol terminó quinta en la clase 14. En la clase 20, González/Chenoll y Martínez/Etxebeste terminaron terceras en la fase de grupos. En mixtos, Roberto Eder Rodríguez y Cristina Rubio también terminaron terceros en la fase de grupos de la clase 7-10. Rodríguez/González y Sabio/Ardevol también disputaron la fase de grupos en la clase 14.

