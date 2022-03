Los pediatras alertan de un aumento del riesgo de “abuso” de pantallas en los adolescentes "El abuso de pantallas es la punta del iceberg y, habitualmente, Internet es un refugio, por eso hay que ver qué está ocurriendo" Redacción

@DiarioSigloXXI

sábado, 26 de marzo de 2022, 12:20 h (CET) La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (Aepap) alertó ha alertado de un aumento del riesgo de “abuso” de pantallas en los adolescentes por el incremento de uso excesivo de Internet y redes sociales. Así lo pusieron de manifiesto varios expertos durante el decimoctavo congreso de dicha asociación, en el que analizaron los resultados del último informe del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, según el cual la prevalencia de usuarios de Internet con “riesgo elevado” de tener un “posible uso compulsivo es mayor entre los más jóvenes”, tal y como precisó la organización en un comunicado.

Por el contrario, este mismo estudio estima que el consumo de sustancias ha disminuido en ese rango de edad debido a las restricciones relacionadas con la pandemia, pero, según se puso de relieve en el congreso, esta tendencia “puede invertirse por el efecto rebote de la relajación en las medidas de contención y prevención de la infección”.



En este sentido, el doctor Antonio Terán, especialista en psiquiatría, subrayó que no existen “drogas blandas y drogas duras”, convencido de que “todas las sustancias tienen un efecto tóxico, sobre todo en un momento trascendental en la transición de niños a adultos en el que el cerebro está en pleno proceso madurativo”. “Lo más importante es prevenir y detectar a tiempo los signos y síntomas del consumo de drogas en el menor”, abundó, consciente de que el pediatra “es la puerta de entrada de la asistencia sanitaria, el que inicia el proceso diagnóstico y valora la existencia de factores de riesgo”.

Por su parte, la doctora María A. Salmerón, pediatra de la Unidad de Medicina de la Adolescencia del Hospital Ruber Internacional, que impartió un taller sobre adicción a pantallas durante este congreso, puntualizó que Internet expone a los jóvenes “a una potencial conducta adictiva 24 horas al día, en cualquier lugar”. “Esto genera que los trastornos puedan instaurarse a edades más tempranas y más rápido desde que se inicia un mal uso hasta que se instaura un patrón de abuso”, agregó.

Salmerón coincidió con Terán en que los pediatras de Atención Primaria “tienen una posición privilegiada, porque conocen a la familia y los padres confían en ellos, para la prevención, detección y abordaje de la salud digital”. “Pueden ayudar en la regulación del mundo digital en la familia informando a los padres desde el nacimiento”, apostilló, para aclarar que es “más fácil instaurar hábitos de vida saludables desde el nacimiento que cambiarlos”.

Por lo que respecta a los efectos de esa utilización excesiva, recordó que en los menores de dos años “el sobreuso afecta al apego y el vínculo, al aprendizaje del manejo de la frustración, a su desarrollo psicomotor o en el desarrollo del lenguaje”, entre otras cuestiones. Y en los mayores de dos años “deriva en problemas de obesidad, ciberacoso, trastornos del sueño, disminución del rendimiento académico o incluso llegando a una adicción”.

No obstante, insistió en que para la obtención del diagnóstico de una conducta adictiva pasar mucho tiempo ante las pantallas “no es suficiente” y es necesario tener en cuenta aspectos como tolerancia, síndrome de abstinencia, pérdida de control, ocultación y abandono de actividades esenciales para el niño.

“Sin embargo, el abuso de pantallas es la punta del iceberg y, habitualmente, Internet es un refugio, por eso hay que ver qué está ocurriendo, porque muchas veces es un daño colateral”, sentenció, para aseverar que los factores de riesgo y protectores en torno a esta conducta adictiva “son parecidos a los de otras enfermedades mentales”.

Entre los segundos, destacó el apego seguro, el estilo educativo democrático, el diálogo y la comunicación en las familias, así como las actividades deportivas de equipo, el contacto con la naturaleza , la educación emocional y en valores, o la “satisfacción por la vida escolar y la lectura” y urgió a fomentar el autocuidado físico y psicológico, así como las relaciones sociales y académicas para combatir una posible adicción a las pantallas. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Los pediatras alertan de un aumento del riesgo de “abuso” de pantallas en los adolescentes "El abuso de pantallas es la punta del iceberg y, habitualmente, Internet es un refugio, por eso hay que ver qué está ocurriendo" Enfoque One Health, la vía para prevenir futuros brotes de enfermedades y construir un mundo más saludable El 60% de las enfermedades infecciosas conocidas y el 75% de las enfermedades emergentes tiene un origen en las zoonosis La teleasistencia, un recurso para optimizar el manejo clínico de la artrosis de rodilla Según un estudio realizado en España La tuberculosis sigue presente en España con más de 4.000 casos al año La Organización Mundial de la Salud advierte de que existen alrededor de 4,1 millones de personas que padecen la enfermedad, pero no han sido diagnosticadas La cefalea en racimos sin diagnóstico y tratamiento se cronifica en el 20% de los casos Es uno de los dolores de cabeza más intensos que existen. Suele debutar en adultos jóvenes y afecta de forma predominante al sexo masculino