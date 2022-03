Navarro (DGT) ve “histórico” que la educación vial obligatoria llegue en breve a los colegios “La política de seguridad vial es un binomio de educación y formación más vigilancia y control" Redacción

@DiarioSigloXXI

sábado, 26 de marzo de 2022, 12:11 h (CET) El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha calificado de “histórico” que durante el próximo curso académico 2022-2023 se impartan un mínimo de contenidos de seguridad vial en Educación Primaria, algo que se extenderá previsiblemente en Secundaria al siguiente curso. Ello será posible gracias a un real decreto que desarrolla reglamentariamente la Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica de Educación (Lomloe).

“La política de seguridad vial es un binomio de educación y formación más vigilancia y control. Creo que en vigilancia y control lo estamos haciendo razonablemente bien, y en educación y formación hay recorrido de mejora”, comentó Navarro.

En este sentido, apuntó que el Ministerio de Educación y Formación Profesional ya permite que en este curso escolar 2021-2022 se implante el nuevo título oficial de técnico superior en formación para la movilidad segura y sostenible. “No había una formación reglada sobre movilidad y seguridad vial”, señaló Navarro.

Además, subrayó que la DGT lleva “30 años intentando llevar la educación vial a los colegios” y hasta ahora no había sido posible, al margen de “mil iniciativas” de asociaciones, policías locales o profesores. “No estaba sistematizado, no estaba organizado. Por primera vez en la historia, la educación en movilidad segura y sostenible entra en los currículos educativos, eso tiene una trascendencia inmensa”, indicó.

A este respecto, añadió: "Ahora va a estar en los colegios de forma obligatoria. En Primaria ya empieza el curso próximo y en Secundaria creo que empezará el curso siguiente". Esas nociones de seguridad vial llegarán a las aulas con "el gancho de la bicicleta", según Navarro.

