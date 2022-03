“Me gusta ir cómoda en mi día a día: mi chándal, mis botas, mi gorro…”

Mónica Cruz ha formado parte del jurado del primer Certamen de Moda Sostenible celebrado el 24 de marzo en el centro comercial intu Xanadú de Arroyomolinos (Madrid). Vestida con un total look negro de Zara, bolso de su amiga la diseñadora Anna Cortina y zapatos de Alaïa, la actriz ha valorado las diferentes propuestas presentadas por los alumnos de la prestigiosa escuela de diseño IADE.

- ¿ Qué se siente al ser jurado del I Certamen de Moda Sostenible de intuXanadú?

Pues muy bien, muy contenta de estar aquí, y de apoyar este tipo de certámenes, ojalá hubiera muchos más así, y sobre todo apoyar a todos esos diseñadores que están haciendo ese esfuerzo por qué conozcamos su trabajo.

- Estás muy vinculada con la moda, tanto tú como tu hermana Penélope, hicisteis vuestros pinitos como diseñadoras y fuisteis embajadoras de una marca muy importante española. ¿Es un día especial para ti? Sí, sobre todo por tener más información de la moda sostenible, se pueden hacer cosas maravillosas como esto que han preparado con botellas de plástico y creo que hay darle mucha voz a esto.

- ¿Sigues diseñando? Sí, ahora estoy con bolsos que es una parte que me encanta y sigo aprendiendo. Ahora estoy con Ana Cortina que somos amigas hace 20 años y hemos sacado una colección de bolsos, estamos preparando la siguiente colección.

- ¿Haréis algo tu hermana y tú relacionado con la moda? Pues seguramente cuando surja algo que nos apetezca a las dos y podamos hacerlo.

- ¿Cómo te gusta vestir a diario? Súper cómoda, lo de la pandemia nos ha afectado a todos, siempre ha sido así, me gusta arreglarme pero un día… para diario mi chándal, mis botas, mi gorro, me gusta ir cómoda en mi día a día, llevar a mi hija al cole, mis clases… cuando hay arreglarse pues se arregla pero como hemos estado tanto tiempo saliendo poco ya me da un poco de pereza.

- ¿A tu hija le gusta la moda? Le da bastante igual, yo le elijo la ropa para ir agilizando por las mañanas, alguna vez me dice esto no y la cambio, pero no es esa tortura gracias a dios… a lo mejor dentro de dos años estoy diciendo otra cosa. Ella quiere ir cómoda al cole.

- ¿Te gustaría que siguiera tus pasos en el mundo de la interpretación? Yo lo que ella quiera hacer, estaré a su lado para apoyarla siempre.

- ¿Y va mostrando interés? Por el momento no, le gusta mucho dibujar, algo que no se parece a mí y le encanta, pero es muy pequeñita todavía.

- ¿Ella sabe quién es su madre y sus tíos? Ella ve el trabajo como algo normal, me gusta llevarla conmigo a sitios en los que vea una sesión de fotos, un rodaje y ve el esfuerzo que para mí eso es lo importante, entonces como una profesión normal.

- ¿Pero ves que le gusta? Al final se trata de que vea el esfuerzo, la dedicación y la incertidumbre de nuestras profesiones, que no siempre tienes trabajo, que hay altibajos, pero es ver el esfuerzo constante, eso para mí es lo más importante, por eso ella lo normaliza todo.

- Eres uno de los fichajes ya anunciados por ‘Upa Dance’. ¿Lo vas a ver con tu niña? ¿Te hace especial ilusión este proyecto Sí, me hace muy feliz, ya lo puedo decir por fin porque llevaba dos meses mordiéndome la lengua, no me puede hacer más feliz volver, estoy otra vez bailando con mis clases y preparándome, aún no me lo creo.

- Con Beatriz, con Miguel Ángel… Aún tengo poca información, yo sé que vuelve y ojalá estemos todos pero aún no lo sé, han pasado 20 años, si estamos todos genial y si no que pena, pero los que estén, sobre todo la gente nueva que viene pisando fuerte.

- ¿Has hablado con ellos? Hablamos pero no puedo decir nada más.

- ¿Hay alguna sorpresa? Acaban de anunciarlo, no tengo ni los guiones, empezamos en verano y yo ya estoy agarrada a mi barra de ballet todas las mañanas, mis clases de flamenco y me hace muy feliz.

- Y lo que te hará feliz es lo que pueda pasar dentro de dos días… Bueno sí ojalá, no lo sé, el premio ya es estar ahí por segunda vez, los dos además, mi hermana con una película que no habla inglés, la vida te da muchas sorpresas y además por segunda vez. Ya no pienso si lo va a ganar o no, para mí el premio es estar ya por segunda vez.

- La anterior vez que ganó el Óscar, la acompañó tu madre. Sí, y yo también, pero ahora no, además como están los dos, mi hermano está allí… la niña, el cole, las clases.

- ¿Cómo es una gala de los Óscar desde dentro? Surrealista, la primera vez que fui hace muchos años a acompañar a mi hermana íbamos con un amigo de la familia y miraras donde mirabas era como estar en un parque de atracciones,y la segunda cuando ganó no me enteré de nada porque fue el primer premio y ya nos fuimos al bar, nos pintamos una P y ya no me enteré de nada, mi madre se tragó toda la gala porque le encanta y me dijo que vio a Beyoncé, pero no vi nada, no podía quedarme dos hora sentada con la emoción.

- ¿Qué le has dicho a tu hermana? Yo hablo mucho con mi hermana, le he dicho que el premio ya está, y el día que salieron las nominaciones mi madre estaba súper nerviosa pero yo estaba convencida que iba a salir.

- ¿Vais a hacer algo especial para verlo? Mira las horas que son y yo me levanto a las 7 para llevar a la niña al cole y los niños su horario es sagrado, entonces ojalá aguante, y me iré poniendo el despertador para verlo por turnos, pero con el cambio es como las 5 de la mañana.

- Tu hermano te irá informando, ¿no? A mi hermana la dejo tranquila, pero mi hermano espero que sí, que me vaya contando.

- ¿Están nerviosos tanto tu hermana como Javier? Sí, supongo que sí claro.

- ¿Ellos creen que se lo llevarán o está difícil? Si me pasara a mí pensaría que como me va lo van a dar estando ya nominada, es tan difícil, el premio es ese.

- Ya tendrá el vestido, ¿no? Sí, pero no le he preguntado, prefiero el misterio.

- ¿Le has dado algún consejo? Es importante y más para esta gala, pero cuando hablamos estamos con los niños, y hablamos de cosas de trabajo, pero no nos da tiempo, alguna vez nos escapamos para poder estar un rato tranquilas.

- Es una nominación histórica, están los dos, son pareja. ¿Vais a hacer algo juntos? ¿Cómo van a pasar ellos la gala? Allí no te da tiempo a nada, es como una boda, empieza sobre las 14h y tienes que estar listo, y ya es un no parar, cuando acaba todo el mundo está muerto de hambre, no has comido, no has cenado.

- Te gustaría enviarles un mensaje a los dos. No, ya se lo digo yo en persona, ya les doy muchos.

- Y en el terreno sentimental, ¿cómo estás? Muy bien, tranquila.

- ¿Te gustaría darle un hermanito?

No quiero entrar en el tema, pero siempre me lo preguntáis las mujeres, y me sorprende tanto, estoy criando a una hija, madre soltera, que tiene mucho esfuerzo, y siempre las mujeres, la edad… nunca me lo ha preguntado un periodista y me choca un poco. Me hubiera gustado tener diez hijos, pero he dado el pecho tres años y ahora mismo por trabajo y encima ahora que tengo que bailar es inviable.