Nueva temporada Puy du Fou El parque temático de Toledo arranca cargado de novedades para disfrutar tanto de día como de noche Ana Ruiz de Infante

viernes, 25 de marzo de 2022, 10:38 h (CET) Llega la nueva temporada PUY DU FOU, desde el pasado sábado 19 de marzo y hasta el 8 de enero estará abierto para el deleite de los afortunados que consigan entradas y, como novedad, por primera vez podremos disfrutar de este parque durante las Navidades!

Si en la temporada pasada recibieron más de 600.000 visitas, en esta edición esperan contar con más de 800.000 visitantes (¡hasta el momento se han vendido más de 300.000 localidades!), desde la dirección del parque su consejero delegado, Erwan de la Villéon, nos confirma: “nos sentimos muy agradecidos por la acogida que estamos teniendo, que se ha reflejado en un ritmo de ventas de más de 1.800 entradas diarias”.



Bajo el lema: “Llega la emoción. Llega Puy du Fou”, y una inversión de más de siete millones de euros en nuevos proyectos artísticos,el parque volvió a sorprendernos en su recién estrenada apertura. Entre los espectáculos que el visitante podrá disfrutar durante el día:

Cetrería de Reyes, un encuentro entre Oriente y Occidente donde las aves serán las grandes protagonistas. Una exhibición de 200 aves y rapaces que sobrevuelan las cabezas de mayores y pequeños (como anécdota divertida: si llevas gorra es posible que una de estas aves se pose en tu cabeza).

A Pluma y Espada, donde el espectador podrá vivir las aventuras de Lope de Vega, cinco escenarios que se van intercambiando y coreografías originales sobre el agua.



Allende la Mar Océana, un viaje en la carabela que llevó a Cristóbal Colón y su tripulación hasta el Nuevo Mundo.



El Último Cantar, en el que se reviven la vida y hazañas del Cid, con una puesta en escena revolucionaria y una tecnología inédita, con asientos que se giran alrededor de diferentes escenarios.

El Vagar de los Siglos, que acerca a los visitantes las vivencias de aquellos héroes anónimos protagonistas de la Historia y que han dado forma a la España actual.

Y por último, el impresionante espectáculo nocturno El Sueño de Toledo, disponible a partir del 8 de abril (su estreno lo dejan para dentro de un par de semanas para asegurarse mejores temperaturas…), en el que sobre un gigantesco escenario, se recrean más de 1.500 años de la Historia. Este año El Sueño de Toledo, estrenará una grada más grande para acoger hasta 6.000 espectadores y, además, amplía su calendario, con 101 fechas disponibles, lo que supone un incremento del 18% de fechas frente a la temporada 2021.

Una gran parte de la inversión se ha destinado a nuevos decorados, innovación en los sistemas de iluminación, sonido y efectos especiales. Se han estrenado también nuevos puntos de restauración, tiendas, puestos y talleres que se extienden a lo largo y ancho de las más de 30 hectáreas del parque.

Asimismo, Puy Du Fou anuncia nuevas y sorprendentes coreografías para sus espectáculos; así como un incremento de la plantilla de actores, jinetes, bailarines y acróbatas.

En cuanto al precio de las entradas, existe la opción de disfrutar del parque solo de día, de noche o el pack completo día y noche. Las entradas sencillas rondan los 32€, y si añadimos el espectáculo nocturno estaríamos hablando de aproximadamente unos 50€.

El parque temático Puy Du Fou fue creado en 1978 en Francia, y en el año 2019 aterrizó en la ciudad de Toledo para quedarse. Del proyecto incial al Puy Du Fou de ahora ha habido una gran transformación, se nota que hay una gran inversión detrás, pero sobre todo derrocha ilusión, cariño y dedicación con la que estos profesionales cada año tratan de sorprendernos un poquito más. Si ya nos dejaron con la boca abierta en su año de estreno, esta temporada promete dar mucho que hablar.

