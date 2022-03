​Bico, gato perdido en A Coruña Es naranja atigrado Aurora Peregrina Varela Rodriguez

viernes, 25 de marzo de 2022, 10:08 h (CET) Esta es la triste historia de miles de gatos cada día. Es una historia real. Nosotros debemos cambiar las cosas, ayudar a los animales abandonados o perdidos.

Bico se perdió el 8 de marzo en Os Mallos, A Coruña. Si alguien de la zona le ve, por favor llamen a su dueña, Cristina, a este número de teléfono: 653635407.

Cristina está muy preocupada por él, ya van 16 días. Yo desde aquí le envío este lazo, que espero no pases por alto y nos ayudes a encontrarle. Es naranja atigrado y de carácter tímido.

La tristeza de Cris, me impulsó a enviarles este mensaje, todo vale y los medios están para ayudar a gente como ella, que aman a sus gatos, que les aman más que a sí mismos y se dejan la piel buscándoles. Que practican con esos seres el más sentido mensaje del Padre: Ama al prójimo como a ti mismo.

Es dolor lo que veo en su alma, que llora por no saber que fue de él. Bico era y es muy querido y deben volver a estar juntos de nuevo. Hay que amar a los que aman. Es una obligación moral, fijarse por las calles si se le ve y apuntar el teléfono de Cris. Guardarlo incluso, años. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.