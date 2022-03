¿Cómo el covid ha cambiado los planes de formación en las empresas? Emprendedores de Hoy

La vida cotidiana, la economía y el mundo empresarial sufrieron unas consecuencias de gran alcance debido a la llegada del covid en 2020. Desde la planificación de metas hasta la concreción de los planes de formación, en el ámbito empresarial, han sufrido cambios y se han orientado a otros fines, pero siempre con el objetivo de preparar al personal y optimizar el rendimiento de la compañía.

En este contexto, la formación de idiomas ha cobrado mucha relevancia y empresas especializadas en ello, como Hexagone, se han convertido en grandes aliados.

Impacto de la pandemia en la formación a largo plazo dentro de las empresas La formación dentro de las empresas siempre ha sido un elemento fundamental, ya que, a través de ella, se potencia el conocimiento y las habilidades del personal, mientras que, al mismo tiempo, se optimiza el rendimiento de la compañía. Sin embargo, a día de hoy, tras dos años de pandemia, los modelos de formación clásicos en las empresas han tenido que reinventarse y reorientarse. En un contexto como este, las clases online a través de aula virtual se han convertido en una de las herramientas más eficaces. La ventana y las oportunidades que ha abierto la tecnología e internet han permitido crear nuevos planes de formación dentro de las empresas, descubriendo mayores posibilidades y ventajas que de otra manera no se habrían obtenido. El aula virtual, que surgió de una necesidad concreta que todos pensaban puntual, parece haber venido para quedarse. Cada vez más empresas se suman a la implementación de programas de formación online o blended, aprovechando las nuevas oportunidades que han llegado con los cambios generados por la pandemia.

Ahora, son muchos los desafíos de cara a normalizar las nuevas herramientas, especialmente el aula virtual. Se trata de continuar con su desarrollo para ofrecer más funcionalidades, seguir formando tanto a los profesores como a los alumnos, poner más material a disposición de los alumnos para potenciar el autoaprendizaje, dinamizar la formación online especialmente cuando se trata de e-learning para evitar el abandono y la desmotivación de los alumnos a lo largo del curso.

La importancia que tienen los idiomas dentro de la formación empresarial de hoy en día Tanto para las empresas como para los profesores y los alumnos, adaptarse a la nueva normalidad en el ámbito de la formación no fue para nada sencillo. Hubo que derribar viejos paradigmas de enseñanza que durante años se habían implantado en las compañías y las mentes de quienes las conforman. Pero, ahora, tras dos años de adaptación, se han comenzado a notar las ventajas y beneficios de las nuevas herramientas para la formación empresarial. Los idiomas, por ejemplo, han cobrado mucha relevancia. De hecho, según el informe de ELAN publicado por el Foro Empresarial de Multiligüismo de la Comisión Europea, la enseñanza de los idiomas en las empresas abre nuevas oportunidades de negocio, aumenta la moral y el ánimo de los empleados, ofrece ventajas competitivas y favorece la captación y retención del talento, entre otros aspectos.

Hoy en día, es importante contar con el apoyo de un partner lingüístico dispuesto a acompañar a sus clientes en la búsqueda de la mejora continua. En Hexagone, ofrecen una amplia gama de posibilidades, desde clases presenciales, aulas virtuales, e-learning, clases por teléfono, tutoring, reeducación auditiva, workshops etc. Llevan 19 años de experiencia en el servicio de formación de idiomas para empresas. Su saber hacer se centra en el desarrollo de cursos ad hoc para cada uno de sus clientes.

Las oportunidades para la formación empresarial pospandemia son muchas y aprender idiomas es una forma de aportar valor tanto a una compañía como a sus empleados, sin tener que incurrir en grandes gastos gracias al uso de los créditos disponibles en FUNDAE.



