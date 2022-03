El teletrabajo va a generalizar los servicios en "la nube", según los expertos de Fast Forward Sessions Comunicae

jueves, 24 de marzo de 2022, 14:10 h (CET) El imparable crecimiento del teletrabajo, junto a la deslocalización e internacionalización de los negocios, va a generalizar en los próximos años la contratación de servicios en "la nube" para el almacenaje, administración y proceso de datos, según los expertos de Fast Forward Sessions Esta ha sido la principal conclusión de la nueva jornada de formación digital gratuita para PYMES y profesionales autónomos, Fast Forward Sessions, que hoy ha analizado las ventajas de los servidores remotos de Internet o “cloud computing”, comúnmente conocidos como “la nube”.

El primer ponente ha sido Gedeón Domínguez (Consejero delegado en Cloud Distric), quien ha resumido las ventajas de la nube (flexibilidad y adaptación tecnológica sistemática, paso por uso y escalado ilimitado), y de algunos de sus posibles riesgos (concretar el pago de los servicios y las garantías de protección de datos).

A continuación ha intervenido Borja López Rivero, (Head of Cloud Services en SCL Consulting), recordando que todos el mundo usa el “cloud” desde hace años sin darse cuenta (en referencia al uso del correo electrónico, la banca electrónica o los pagos con tarjeta), además de asegurar que el 90% de los proyectos de transformación digital están ya asociados a servidores remotos de Internet.

La última de las ponencias fue la de Paco González (CEO de Cartagón), que analizó las soluciones de productividad de dos de las aplicaciones de almacenaje, administración y proceso de datos más comunes como son Google Workspace y Microsof Office 365, de las que recordó que garantizan la seguridad y disponibilidad de los archivos las 24h y los 365 días del año.

Esta nueva sesión sobre “cloud computing” ya está disponible en el portal https://fastforwardsessions.es/ junto al resto de tutoriales gratuitos sobre Marketing Digital celebrados anteriormente; unas treinta jornadas presenciales y diez Master-Class que suman más de 3.500 horas lectivas gratuitas.

El programa formativo impulsado por Vodafone desde 2015, cuenta con el patrocinio de Google, Western Digital, Bosch, Asevex y Pymes Magazine, y la colaboración de Madrid Emprende, IEBS Business School, AEMME, la Cámara de Comercio de Salamanca, AESCO Salamanca, Confederación Empresarios de Salamanca, ATA Autónomos, Confederación Regional Empresarial Extremeña, Asociación de Jóvenes Empresarios de Zaragoza, Universidad de Málaga, Link by UMA, Jóvenes Empresarios Región de Murcia, y Jóvenes Empresarios Vigo.

