Diferentes sistemas de calefacción, según SyA Instalaciones

jueves, 24 de marzo de 2022, 12:51 h (CET) Dependiendo de qué sistema se elija para calentar el hogar, se tendrá un nivel de confort y de consumo distinto. Para ello hay que tener en cuenta aspectos como la superficie del hogar y la situación geográfica En el mercado existen diferentes sistemas de calefacción para calefactar los hogares. En SyA Instalaciones, expertos en calefacción de Gas Natural y gas propano, ubicados en Benabarre (Huesca), exponen las diferentes opciones con las que se puede calentar la casa.

Como profesionales del sector del gas, de sistemas de calefacción como el butano y el propano, SyA Instalaciones pueden explicar las características de los diferentes sistemas de calefacción, y explicar en qué situaciones se puede optar por uno o por otro, dependiendo de factores como la situación geográfica de la casa, la superficie, el aislamiento, la orientación de la edificación, las dificultades técnicas, el mantenimiento o inclusive, el respeto por el medio ambiente.

Teniendo en cuenta que estos factores pueden ser decisivos a la hora de decantarse por un sistema o por otro, se deben conocer todos, para tomar la mejor decisión, ya que de ello dependerá que el hogar sea lo más cómodo y acogedor posible.

Diferentes sistemas de calefacción

Calefacción de gas y radiadores

La calefacción de gas ciudad o gas natural funciona calentando el agua gracias a este combustible. El agua caliente se distribuye por todo el hogar de forma homogénea a través de tuberías y radiadores.

Este sistema es ideal para cualquier tipo de vivienda, ya sea grande o pequeña, pero es especialmente funcional para grandes superficies por la manera de distribuir el calor. Además, es perfecta para climas muy fríos, ya que mantiene muy bien el calor. Este sistema es el más cómodo y utilizado en España.

Otra de las ventajas de este sistema es que no reseca el ambiente, como puede pasar con el sistema del aire acondicionado.

Aunque este sistema requiere de una revisión y mantenimiento, no necesita una especial atención, con hacerlo una vez al año es suficiente.

Calderas de gasoil

Como las calderas de gas natural, las de gasoil funcionan a través de un sistema de tuberías y radiadores y un circuito de agua caliente que distribuye el calor por todo el hogar.

La diferencia reside en el sistema de energía, ya que estas usan el gasoil, con lo que no es necesario estar cerca de una línea de distribución de gas y se puede instalar en cualquier punto de la geografía. El gasoil se almacena en depósitos y dan suministro al hogar, por lo que se debe prestar atención y tener siempre el depósito lleno.

Tal y como sucede con las calderas de gas, el calor se distribuye de forma homogénea y se mantiene muy bien, por lo que este es también un sistema muy usado en zonas muy frías y que no disponen de gas ciudad.

Calderas eléctricas

Las calderas eléctricas también usan radiadores para repartir el calor en los hogares. Es un sistema que no requiere de la instalación de gas, ya que funcionan con electricidad.

Con estas calderas no se necesita ningún otro tipo de combustible que no sea la electricidad. Uno de los aspectos que se debe tener en cuenta es el consumo, ya que el precio de la electricidad puede resultar muy elevado.

Aire Acondicionado

Este sistema ofrece la posibilidad de ser utilizado como calefacción o como aire acondicionado. Es ideal para zonas poco frías, con temperaturas más cálidas, como por ejemplo zonas de costa. El problema con estos sistemas es que el aire que expulsa reseca mucho el ambiente y no es muy beneficioso para personas con problemas respiratorios.

Este sistema es perfecto para climatizar puntos concretos del hogar, no está ideado para grandes superficies, ya que el calor no se mantiene y se disipa con facilidad.

En SyA Instalaciones recomiendan informarse bien antes de decantarse por un sistema u otro de calefacción, ya que de ello puede depender ya no solamente la comodidad del hogar, sino el ahorro en consumo de energía.

