La Plataforma contra la Morosidad urge a incluir en el pacto de rentas un “pacto de pagos” La organización recordó que España tiene uno de los plazos de pago más largos de la Unión Europea Redacción

@DiarioSigloXXI

jueves, 24 de marzo de 2022, 12:11 h (CET) La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) urgió este jueves a que el pacto de rentas que el Gobierno ha propuesto a los agentes sociales, políticos y económicos incluya un “pacto de pagos” que asegure a las pymes y los autónomos cobrar sus facturas en los plazos establecidos por la legislación.

En un comunicado, el presidente de la plataforma, Antoni Cañete, aseveró que resulta “crucial para su supervivencia” de las pequeñas y medianas empresas, de lo contrario, “desaparecerán miles de pymes y autónomos”.

La organización recordó que España tiene uno de los plazos de pago más largos de la Unión Europea, lo que le “resta competitividad y viabilidad” a las pymes, y “centenares de miles” aportan una parte importante de sus recursos a financiar el circulante de “unas pocas grandes compañías” que no pagan en plazo. En opinión de Cañete, esta es “la principal razón de que no puedan invertir más y crecer, de que España tenga una dimensión media de las empresas insuficiente para tener una economía más industrial y con más investigación privada”.

El presidente de la plataforma advirtió de que la situación es “preocupante”, es “injusta y generadora de atraso económico”, por lo que urgió al “pacto de pagos” entre empresas y con la administración aún más en la situación actual de “deterioro de los márgenes empresariales” y con la previsión de progresiva subida de los tipos de interés.

Según la PMcM, la pérdida de valor que produce la elevada inflación provocará un "efecto multiplicador negativo sobre los ingresos de las empresas que no consigan cobrar sus facturas en plazo". Insistió en su propuesta de establecer un régimen sancionador para penalizar los retrasos en los pagos.

