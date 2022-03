El próximo miércoles se celebra el Día Nacional del Trasplante para agradecer la labor de todos los profesionales que lo hacen posible La actividad trasplantadora creció un 8% el último año y se realizaron 4.781 trasplantes a lo largo de 2021 Redacción

@DiarioSigloXXI

jueves, 24 de marzo de 2022, 11:59 h (CET) La Unión de Federaciones de Trasplantados de Órganos Sólidos (UTxs), compuesta por la Federación Nacional para la lucha contra las Enfermedades del Riñón (ALCER), la Federación Española de Trasplantados de Corazón (FETCO), la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos (FNETH) y la Federación Española de Fibrosis Quística (FEFQ), celebra el Día Nacional del Trasplante el próximo miércoles 30 de marzo, con la colaboración de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y la Fundación ONCE.

Con motivo de este día tendrá lugar un acto a las 10:30h en el salón de actos de la Fundación ONCE (Sebastián Herrera, 15. Madrid), que podrá seguirse también de manera virtual a través del canal de YouTube de ALCER.

El acto, que estará conducido por el escritor y periodista Jesús Fonseca, contará con varias ponencias centradas en la adaptación de los protocolos de donación y trasplante al actual escenario dominado por la pandemia de COVID-19, así como en la estrategia de vacunación frente a la misma para pacientes trasplantados o en lista de espera.

“Sin lugar a duda, estos dos años de afectación por la pandemia han sido años de adaptación; de adaptación a la nueva situación social, de adaptación a la nueva realidad personal y de adaptación al entorno de trabajo, en losque, desde nuestras instituciones, hemos visto muy mermado el contacto directo con nuestros afiliados. En este proceso adaptativo, vemos también como el ámbito de los trasplantes, afectando por igual a donantes y receptores, ha tenido que adaptar sus protocolos y, conseguir así, el éxito de años anteriores. Un éxito en el que los profesionales han tenido un destacado papel”, explica Emilio Bautista, presidente de FETCO.

Blanca Ruiz, expresidenta de la FEFQ y trasplantada pulmonar, inaugurará el acto junto a Beatriz Domínguez-Gil, directora general de la ONT, y Virginia Carcedo, secretaria general de Fundación ONCE.En la primera ponencia, quetendrá lugar a las 11:00h, el Dr. Braulio de la Calle Reviriego, coordinador de trasplantes del Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid, hablará sobre el trasplante de órganos de donantes COVID-19 y la adaptación de los protocolos. A continuación, el Dr. Alberto Jauregui, jefe de cirugía torácica y trasplante pulmonar del Hospital Vall d’Hebron deBarcelona, explicará los protocolos de actuación en caso trasplante de órganos en pacientespositivos por COVID-19. Para finalizar, el Dr. Marcos López Hoyos, presidente de la Sociedad Española de Inmunología, realizará una ponencia sobre la actualización en la estrategia de vacunación frente a la COVID-19 en pacientes en lista de espera y pacientes trasplantados.

El objetivo de este día es agradecer a todos los profesionales sanitarios, su trabajo y dedicación para que miles de personas cada año puedan tener una segunda oportunidad gracias a un trasplante, especialmente en estos tiempos complicados debido a la pandemia de COVID-19. A pesar de ello, en 2021, el programa español de donación y trasplantes se recuperó del impacto sufrido en 2020, mostrando la robustez de España en este ámbito, donde continúa siendo referente mundial. Concretamente, la actividad trasplantadora creció un 8% el último año y se realizaron 4.781 trasplantes a lo largo de 2021.

“Durante estos dos años de pandemia hemos visto la fortaleza de nuestro sistema nacional de donación y trasplantes, que se ha recuperado rápidamente de la crisis sanitaria y ha seguido siendo líder mundial, ofreciendo una segunda oportunidad a tantas personas en lista de espera. Por eso,este día es importante para visibilizar la gran labor que realizan los coordinadores de trasplantes, la ONT y los profesionales sanitarios, a los que nunca agradeceremos lo suficiente su compromiso y entrega hacia las personas trasplantadas o en lista de espera de trasplante”, señala Juan Da Silva, presidente de la FEFQ.

Por su parte, Daniel Gallego, presidente de ALCER, explica: “Como mejor tratamiento sustitutivo renal, el acceso e incremento del trasplante renal año tras año, es una prioridad para todos los agentes que estamos implicados en los cuidados y abordaje de la enfermedad renal. La labor de los profesionales, organizaciones de pacientes y voluntarios/as que fomentan la donación, explante y recepción de órganos, es fundamental para continuar con la actividad trasplantadora, incluso en tiempos de pandemia. Queremos reconocer la labor encomiable de los profesionales sanitarios, que han hecho posible mantener el éxito de los trasplantes, salvando vidas y mejorando la calidad de vida relacionada con la salud, incluso durante los tiempos de pandemia”.

Eva Pérez Bech, presidenta de FNETH, también ha querido mostrar este reconocimiento por el Día Nacional del Trasplante: “Queremos agradecer a los profesionales sanitarios, a la ONT y a los coordinadores de trasplantes la excelente y fundamental labor que siguen realizando año tras año. El papel de nuestros profesionales es fundamental en el tratamiento de los pacientes en ‘urgencia cero’ y también en el de personas con enfermedad hepática que precisan un trasplante de hígado.Cabe resaltar que la labor de nuestros sanitariosha sido compleja durante estos últimos años y pese a todo, han conseguido que la actividad trasplantadora fuera posible. Su excelencia hace que nos sintamos orgullosos de que España siga siendo líder y referente mundial de trasplantes".

