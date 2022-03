Paula Badosa, la gran referente en el deporte femenino español, nueva embajadora de Forcapil Comunicae

miércoles, 23 de marzo de 2022, 10:43 h (CET) "Tu cabello, tan fuerte como tú" nueva campaña de Forcapil, Arkopharma Si algo define a Paula Badosa, ha sido su fortaleza y carácter hasta conseguir situarse en la numero 4 del tenis femenino mundial. Y es que, con tan solo 16 años Paula comenzó su carrera como tenista profesional convirtiéndose ahora en un referente para el deporte femenino. Un recorrido impresionante que no deja indiferente a nadie y del que Arkopharma ha querido formar parte, comunicando a Paula como la nueva embajadora de su reconocida línea Forcapil y su campaña “Tu cabello, tan fuerte como tú”. Además de compartir los mismos valores de la firma, sus entrenamientos, los horarios non-stop y las largas jornadas al sol hacen que Forcapil sea el complemento perfecto para el cuidado del cabello de Paula Badosa.

“Tu cabello, tan fuerte como tú” habla de empoderamiento

Las mismas cualidades que han acompañado a Paula Badosa: perseverancia y fortaleza, son las que ha hecho que se convierta en la figura perfecta para respaldar la línea de Forcapil. “No solo me siento orgullosa de poder ser embajadora de Forcapil por sus beneficios y resultados, sino también por los mensajes tan importantes que comparte como el empoderamiento de la mujer” asegura Badosa. "Esta colaboración pone de manifiesto los mensajes clave que comunica Forcapil y en su conjunto Arkopharma, como la confianza y la autoestima que conseguimos cuando nos sentimos fuertes". "Y es que un pelo fuerte representa siempre a una mujer fuerte ya que conseguimos trabajar esa seguridad personal cuando tenemos un cabello resistente, sano y bonito". Como asegura Paula, “la melena es nuestra carta de presentación, te da fuerza y te hace sentir poderosa” por ello es importante cuidarlo desde el interior para poder mostrar su belleza por fuera.

Forcapil: crecimiento, resistencia y anclaje perfecto

Una deportista de élite necesita un cuidado a la altura y así Forcapil se ha convertido en un must-have para su cuidado capilar diario. En su día a día, Paula se somete a entrenamientos y partidos que pueden ocasionar que el sudor, la exposición solar y el estrés debiliten su cabello, perdiendo fuerza, aumentando la caída capilar y reduciendo su luminosidad. Para mantenerlo siempre fuerte, Paula ha incorporado a su rutina diaria Forcapil Anticaída, para conseguir la máxima eficacia gracias a su composición a base de 3 aminoácidos de origen 100% vegetal, dos plantas medicinales (Adiantum capillus y Cola de Caballo), vitaminas y minerales, que hacen que su melena se mantenga con la misma vitalidad y brillo de siempre, y frenando la caída capilar.

Forcapil® Anticaída la fórmula premium de los Laboratorios Arkopharma! Con alta concentración en biotina. Fórmula pensada especialmente para ayudar a: · Reforzar la fibra capilar y aumentar su resistencia. · Limitar la caída del cabello gracias al Cabello de Venus (Adiantum capillus). · Favorecer el crecimiento, y el anclaje del cabello gracias a la Cola de Caballo. · Mantener el cabello en condiciones normales, gracias a la Biotina (Vitamina B8) y al Zinc.

PVP: 29,90€ (30 comprimidos) - A la venta en Arkopharma.com/es

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.