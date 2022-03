Actitudes sexistas y comentarios inadecuados a pacientes, conductas incorrectas más comunes entre médicos Comunicae

miércoles, 23 de marzo de 2022, 07:03 h (CET) Con su nueva encuesta, Medscape da voz a los médicos frente a situaciones incómodas provocadas por compañeros de profesión Medscape, plataforma de información sanitaria especializada, ha realizado una encuesta sobre Conductas inapropiadas de los médicos españoles dentro y fuera del trabajo entre más de un millar y medio de médicos pertenecientes a 32 especialidades y realizada entre octubre y diciembre del 2021. Medscape realiza encuestas periódicas sobre las actitudes de los médicos hacia su profesión, pero lo más relevante de esta nueva encuesta, es que se ha elaborado para permitir a los médicos expresarse ante conductas poco éticas de sus compañeros de profesión.

En esta encuesta de ‘médicos sobre médicos’ dos comportamientos incorrectos destacan por encima del resto, tanto fuera como dentro del lugar de trabajo: los comentarios sexistas (58% en el entorno laboral y 46% fuera del mismo) y las burlas a pacientes (59% y 46% respectivamente). Otras conductas inadecuadas a subrayar por los encuestados han sido el bullying sobre otros médicos, el uso de lenguaje racista, el actuar bajo los efectos de la embriaguez o las drogas y la utilización de la violencia física, entre otras. Destaca el hecho de que la comisión de un delito fuera del ámbito laboral se sitúa con un porcentaje muy bajo, de un 4%, más preocupante es en el lugar de trabajo con un 16%.

En palabras del Dr. Javier Cotelo Vila, miembro del Comité Editorial de Medscape en español: “Con esta nueva encuesta, hemos querido brindar a los médicos la oportunidad de alzar la voz y expresar algunas dificultades a las que se enfrentan por las conductas de sus compañeros de profesión. Las conclusiones nos tienen que hacer pensar en la todavía existente necesidad de un cambio cultural y social, para no dar lugar a que, por ejemplo, comportamientos sexistas o racistas aparezcan entre los más presenciados o sufridos”.

Por otra parte, la encuesta ofrece un dato revelador: si bien el 44% de los participantes indica que, hablar directamente con el médico responsable de la mala conducta, es su reacción ante la visualización o padecimiento de este comportamiento, casi uno de cada tres encuestados no hace nada al respecto y prefiere mantenerse al margen (32%). También llama la atención que únicamente un 2% denunciaría la conducta inapropiada ante el Colegio Oficial de Médicos, que es la institución que salvaguarda la deontología y el código ético de la profesión médica.

Sin embargo, las respuestas reflejan de forma sorprendente que casi dos de cada tres encuestados consideran que en los últimos cinco años este tipo de conductas permanece estable tanto en el lugar de trabajo (61%) como fuera del mismo (64%). En este punto, también cabe destacar la diferencia que se observa en cuanto a la edad ya que un 32% de los menores de 45 años señala que estos comportamientos han disminuido en el trabajo frente al 24% de los mayores de esa edad.

La encuesta revela otra serie de conclusiones relacionadas con conductas inapropiadas sufridas o presenciadas entre profesionales médicos:

Mas de la mitad de los médicos piensan que estos comportamientos suceden con más frecuencia en el entorno laboral y no tanto fuera.

Entre los factores que contribuyen a que los médicos desarrollen conductas inapropiadas, más de la mitad (52%) lo atribuye a la arrogancia personal.

Preguntados por la edad, el 45% de los encuestados sitúan en la década de los 50 a los médicos que infligen estas conductas.

Un altísimo 86% nunca ha sido testigo o víctima de sanciones debido a un comportamiento indecoroso.

En cuanto a las expectativas de la sociedad respecto al comportamiento de los médicos, la mitad de los encuestados refleja que son muy altas, y, en lo referente a la vida personal de los médicos, más de un 75% consideran que pueden actuar como deseen mientras no estén trabajando. También se mencionan a las redes sociales en el entorno médico, y así:

Casi un 80% indicó que no sigue o seguiría a un paciente en redes sociales.

Un 70% de los encuestados respondió que la realización de comentarios inapropiados sobre sí mismo, colegas, política… son los que han presenciado o experimentado con más frecuencia a través de las redes sociales. Y concluye el Dr. Cotelo Vila: “Estamos muy satisfechos con este nuevo informe, ya que, por la exhaustividad con la que se ha elaborado, lo podemos considerar como un termómetro de satisfacción sincero de médicos hablando sobre médicos y en relación a situaciones difíciles e inquietantes.”

Se puede obtener más información en el siguiente link: http://espanol.medscape.com/es-misbehavingreport-2022

Acerca de la encuesta

Método de encuesta. Se invitó a los médicos a participar en una encuesta on line de 10 minutos.

Requisitos de detección. Los encuestados tenían que ser exclusivamente médicos ejerciendo la medicina en España.

Tamaño de la muestra. Total: 1.600 médicos

Periodo de recopilación de datos. Del 30 de octubre al 17 de diciembre de 2021.

Error de muestra. El margen de error para la encuesta con un nivel de confianza del 95% utilizando una estimación puntual de 50% fue: ±2,45%

Sobre Medscape y WebMD

Medscape es la principal fuente de noticias clínicas, información de salud y punto de herramientas de atención para los profesionales sanitarios. Medscape ofrece a especialistas, médicos de atención primaria y otros profesionales del sector sanitario la información médica más integrada además de herramientas educativas. Medscape Education (medscape.org) es el principal sitio web para el desarrollo profesional continuado, cuenta con más de 30 recursos especializados en ofrecer miles de cursos de educación médica gratuitos y otros programas de educación para médicos, personal de enfermería y otros profesionales sanitarios. Medscape y Medscape Education forman parte de WebMD Health Corp., una compañía de Internet Brands.

