M Burgos CARS y su equipo profesional de personal shoppers asesoran sobre la compra de un coche de segunda mano

M Burgos CARS y su equipo profesional de asesores buscan por el cliente y ayudan a elegir el coche que mejor encaja con él.

Comprar coches a medida de segunda mano es una alternativa cada vez más popular, no solo entre aquellas personas con una economía menor, sino también entre quienes buscan adquirir un coche de media y alta gama casi nuevo, pero por un precio bastante inferior al que obtendrían si lo compraran nuevo de fábrica. En algunos de estos casos, los compradores prefieren realizar la búsqueda de manera particular en lugar de acudir a un profesional que les asesore, bien pensando en rentabilizar al máximo su presupuesto o sencillamente porque desconocen que existen profesionales que se dedican a prestar este asesoramiento. Sin embargo, existen muchas ventajas por las que contratar a este tipo de profesionales.

Adquirir un coche de segunda mano por cuenta propia no suele ser sencillo y no siempre sale bien. Este tipo de operaciones pueden entrañar riesgos si no se sigue una serie de pautas y precauciones a la hora de la compra. La primera de ellas consiste en conocer las referencias de la persona a la que se va a comprar ese coche y no dejarse seducir únicamente por un precio atractivo (un error muy común). En M Burgos CARS, empresa de referencia prestando este tipo de servicios de car advisoring a medida en España, identifican esta clave como: “conocer bien el know-who, es decir, las credenciales del vendedor”.

Adquirir coches de segunda mano con seguridad En este sentido, el equipo de personal advisors, aplicado al mundo del motor de M Burgos CARS, tiene muy claro que nunca recomendaría a sus clientes comprar coches a medida de segunda mano directamente a un particular, por el riesgo que la operación entraña.

Además de ofrecer consejos, en esta compañía también acompañan a cada cliente desde la búsqueda desde 0 de un coche, pasando por la compra de este cuando se localiza la unidad oportuna, hasta su entrega; asegurándose en cada etapa de que se siguen las precauciones oportunas para que la operación de compra sea segura y exitosa. En definitiva, los car advisors profesionales de M Burgos CARS cuentan con la experiencia y los conocimientos necesarios para asesorar a los clientes en la adquisición de un vehículo que realmente valga la pena.

“El 99% de los coches que ayudamos a encontrar a nuestros clientes, los localizamos en el mercado de coches de ocasión alemán. Allí encontramos más variedad y mejores precios que en España”, explica Moncho Burgos, fundador de M Burgos CARS. Esto supone mayores ventajas para los clientes, pero también mayores dificultades en la gestión de compra, ya que al estar comprando un vehículo sin verlo físicamente, se deben extremar las precauciones antes.

Con M Burgos CARS se encuentran coches a medida De hecho, buena parte del valor añadido que aportan estos car advisors consiste en “ir detonando las bombas” que van apareciendo delante de sus clientes en forma de anuncios atractivos, pero poco interesantes, tal y como aclara Moncho Burgos.

Como intermediarios de compra, además, estos profesionales brindan también otras facilidades a sus clientes como ayudarles a buscar financiación, quedarse con su coche antiguo como parte de pago o entregar su coche a cada cliente en la ciudad donde este les indique. Además de ofrecer 12 meses de garantía posventa.

En definitiva, sin importar el modelo y la marca, aunque encajados sobre todo en el segmento de alta y media gama y coches deportivos de lujo, en empresas como M Burgos CARS tienen la capacidad de encontrar vehículos que se adaptan a las necesidades, expectativas y presupuesto de cada cliente, ofreciendo además garantías de éxito y seguridad. Para las personas que necesitan ayuda para escoger el coche de segunda mano adecuado, un car advisor será el compañero de viaje perfecto.