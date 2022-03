CECU comprueba la escasez de ciertos productos, pero sin llegar al desabastecimiento La Confederación señala que la huelga del transporte no afecta únicamente a los productos de alimentación. Ha verificado que otros también están sufriendo retrasos en sus entregas Redacción

martes, 22 de marzo de 2022, 12:37 h (CET) La Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) ha querido comprobar de primera mano cómo la huelga de transportistas, que ha cumplido su primera semana, puede estar afectando al abastecimiento de ciertos productos. Con este fin, CECU ha estado visitando diferentes establecimientos para verificar con qué problemas se pueden estar encontrando los consumidores estos días.

En este sentido, destacó:

En la mayoría de supermercados visitados se aprecia una menor cantidad de productos en los lineales, especialmente lácteos, aceite de girasol, harina, arroz o productos frescos como pescado y algunas verdura y frutas. Aún así, no se puede hablar de desabastecimiento como tal pues, en muchas ocasiones, aunque faltan ciertos productos sí se pueden encontrar productos similares o de otras marcas como alternativa.

En algunos supermercados se ha restringido la cantidad de ciertos productos que se puede adquirir por persona y día, como puede ser en el caso de un límite máximo de litros de leche o aceite. Tanto desde CECU como desde el Gobierno apoyan esta medida para proteger los intereses de los consumidores y, así, evitar el acopio por parte de terceros.

Asimismo, la Confederación señaló que la huelga del transporte no afecta únicamente a los productos de alimentación, pues ha verificado que otros productos como el papel higiénico están sufriendo retrasos en sus entregas.

