​Cómo pedir una Hipoteca 100 en 2022

martes, 22 de marzo de 2022, 11:51 h (CET) Si estás mirando una hipoteca, te habrás dado cuenta que la mayoría de bancos ofrecen un préstamo para el 80% del valor de la vivienda y tú tendrás que aportar el 20% restante al contado. El problema es que no todo el mundo puede asumir ese desembolso inicial, además del préstamo.



Las hipotecas 100 están pensadas para aquellas personas que quieren comprar una casa, pero no tienen ahorros suficientes para la entrada. Una entrada, que al ser el 20% del valor de una inversión tan grande como es la de un hogar, al final se traduce en un desembolso enorme. En la actualidad, la precariedad de los contratos laborales y el elevado precio de los alquileres han provocado que los jóvenes hayan descartado la idea de comprar una vivienda por falta de recursos. Ni siquiera se lo plantean.

Por esto, la mayor ventaja es que cubren la totalidad del precio de compraventa de la vivienda o del valor de la tasación, de ahí que no sean muy habituales. De hecho, la mayoría de los bancos no las ofrecen. Por ello, si necesitas una hipoteca completa, deberás conseguir una hipoteca 100.

Las hipotecas 100 que ofrecen las plataformas inmobiliarias te ofrecen una serie de características que no te las brinda un banco y te puedes beneficiar de ello. Por ejemplo, analizan los casos de cada uno personalmente, con un asesor financiero que estará durante todo el proceso y te ayudará a solucionar los problemas y a encontrar la mejor opción para ti. Una vez que encuentran la mejor opción, gestionan la tasación y la firma para que no haya equivocaciones y te ofrecen una seguridad para una inversión tan grande.

Por otro lado, están las hipotecas 100 que ofrecen directamente los bancos. Estas son las características de las hipotecas 100 de los bancos: El banco te prestará más dinero que con una hipoteca normal: el 100% del precio de la casa, en vez del 80% estándar. Las cuotas mensuales, por lo tanto, seránmás caras ya que el dinero a devolver también es mayor.

El plazo para devolver el dinero es el mismo que en las hipotecas estándar, de un máximo de 30 años. Hay bancos que te darán más tiempo, pero no es lo normal ni lo más aconsejable, ya quelo lógico de un préstamo es deshacerse de él en algún momento, no hipotecarse de por vida.

Los bancos no te penalizan por prestarte más dinero: el precio de las hipotecas al 100% no varía demasiado respecto a los préstamos de hasta el 80% de financiación. El interés suele ser el mismo y se ofrecen los mismos productos bonificadores para rebajar su valor. Las comisiones tampoco cambian demasiado.

Como sucede con todos los préstamos hipotecarios, las condiciones de las hipotecas al 100 por 100 se pueden negociar. Los bancos no están acostumbrados a que los clientes soliciten estas hipotecas, y ahora que este mercado está creciendo todavía se tienen que adaptar y las condiciones que ponen son limitadas como has visto.

El estallido de la burbuja inmobiliaria tuvo como consecuencia que las entidades bancarias comenzaran a exigir cada vez más requisitos para lograr que concedan una hipoteca.

