Micky G. la joven promesa del reggaetón flamenco El arte flamenco corre por sus venas y hace dos años vio la oportunidad de poder grabar su primer tema “Ojitos achinados” con Original Elías y Caleb Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 22 de marzo de 2022, 11:31 h (CET) Miguel Gil Abadía, conocido artísticamente como Micky G., se ha convertido en el nuevo fenómeno musical dentro del reggaetón flamenco. Con tan solo 14 años y 6 temas en el mercado, este joven valenciano, ha logrado hacerse un hueco en el complicado panorama musical de nuestro país. Micky, que canta desde que tenía uso de razón, ha conseguido llamar la atención de profesionales de la talla de Moncho Chavea, uno de los grandes productores y artistas de este género a nivel internacional.

Moncho, colaborador habitual de músicos y cantantes como Omar Montes, Original Elías, Ana Mena, Yotuel Romero o Beatriz Luengo, entre otros, ha compuesto y producido la mayoría de los temas de Micky. Unas canciones que le han permitido al joven cantante tener una agenda repleta de actuaciones en los próximos meses y que no para de aumentar.

Su música le ha llevado a recorrer numerosas ciudades en nuestro país y realizar colaboraciones internacionales como la de su último tema “Juguetona” con el popular artista de República Dominicana, Químico Ultra Mega.

Granada, Cádiz, Ciudad Real y Teruel serán las próximas paradas de Micky en los meses de marzo y abril. Citas que el joven compagina con su día a día de un chico de 14 años, instituto, amigos y familia.

Micky pertenece a una familia con tradición musical, de hecho, su tío, Simón Cortés ha compuesto canciones para artistas de la talla de Parrita, Niña Pastori o los Banis. El arte flamenco corre por sus venas y hace dos años vio la oportunidad de poder grabar su primer tema “Ojitos achinados” con Original Elias y Caleb.

Fue su estreno en el panorama musical del reggaetón flamenco y tras él vendría “Amor y Guerra” con la entrada en escena de Moncho Chavea, que a partir de entonces ha ido acompañando como productor y compositor al joven músico. A partir de ahí, la grabación de 4 temas más ha logrado poner en el panorama nacional a este joven de 14 años como una promesa musical dentro de este género tan particular.

Aunque ahora es tiempo todavía de compaginar sus estudios con su carrera musical, el sueño de Micky G. es poder vivir de su música en un futuro cercano como lo hacen sus referentes musicales, Omar Montes, Moncho Chavea, Original Elías, Morad o Canelita.

De momento y paso a paso está consiguiendo hacerse un nombre propio como cantante de reggaetón flamenco y su futuro, sin duda, es prometedor.

Su música puede escucharse en sus canales oficiales: YouTube (Micky G), Instagram (micky_g_official) y Spotify (Micky G), así como hacer un seguimiento de sus próximas actuaciones. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Micky G. la joven promesa del reggaetón flamenco El arte flamenco corre por sus venas y hace dos años vio la oportunidad de poder grabar su primer tema “Ojitos achinados” con Original Elías y Caleb El adiós de Siniestro Total: "Hay que saber retirarse a tiempo" La banda gallega se despide de los escenarios y ofrecerá su último concierto el próximo 6 de mayo en el Wizink Center de Madrid Una canción para una gran obra El 14 de febrero, día del amor universal, se estrenará mundialmente en las principales plataformas el tema musical “Nada está perdido” La Bohème en el Teatro Marquina de Madrid, del 16 al 27 de febrero Una ópera que rompe barreras y tabúes para llegar al gran público "No somos nada", el documental Fantástico homenaje que contribuye a apuntalar la leyenda de una banda mítica: La Polla Records