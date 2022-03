Morpheus 8 el tratamiento para realzar la belleza natural que conquista Madrid Comunicae

lunes, 21 de marzo de 2022, 16:43 h (CET) Una nueva tendencia que se ha desatado mundialmente y que coge más fuerza este 2022: es el cuidado de la piel. Cada día más influencers y celebrities se suman a las rutinas de skin care y tratamientos de belleza no invasivos. Es por eso por lo que desde verano del 2021 la demanda por tratamientos como Morpheus 8 está en auge y clínicas de salud integral en Madrid como Clínica ITYOS lo han puesto al alcance del consumidor, pero ¿Qué lo hace tan popular y diferente del resto de tratamiento? Según datos de Google.es, los tratamientos faciales con radiofrecuencia o hidratación y limpieza tienen una media de 15 mil búsquedas mensuales en España, mientras los tratamientos corporales para la piel que se enfocan en la flacidez rondan unas 24 mil búsquedas por mes y para este 2022 su tendencia de búsqueda ha incrementado. Es por eso por lo que clínicas de salud integral con tratamientos médicos-estéticos, como Clínica ITYOS, se esfuerzan por acercar lo último en tratamientos, técnicas y tecnología cuando de belleza y salud se trata.

Mopheus 8 es una tecnología que estimula las capas de la piel para producir colágeno de forma natural. Gracias a que combina dos de los tratamientos antiaging más eficaces en la actualidad como lo son: la radiofrecuencia y microneedling, permitiendo que su aplicación se haga desde las capas más profundas de la piel y se obtengan mejores resultados. Mopheus8 en Clínica ITYOS es aplicado por profesionales cualificados, el área de dermoestética integrativa de ITYOS está liderada por dos mujeres referentes de salud y belleza Gracia de la Maza y la Dra Inmaculada Ortiz, quienes, como su principal foco, tienen el cuidado integral de la salud dérmica.

El protocolo de aplicación de este tratamiento inicia siempre con la preparación de la piel. Este paso es fundamental ya que potencia los resultados, además de proteger la piel y evitar efectos secundarios pronunciados. En el caso de su aplicación facial se realiza un tratamiento de limpieza e hidratación profunda una semana antes de la primera sesión y en el caso del corporal, tres semanas antes de iniciar Morpheus 8, se prepara el cuerpo con dos sesiones intensivas por semana de maderoterapia. Es una terapia natural que consiste en masajes con utensilios de madera para estimular el cuerpo.

Morpheus 8 lidera ahora mismo los tratamientos de belleza no invasivos porque realza la belleza natural sin importar el tipo de piel, es posible aplicarlo en todas las zonas del cuerpo, obtienes resultados permanentes, uniformes y visibles desde la primera aplicación y no tiene riesgos de cicatrices o reacciones a productos químicos. Esta es la nueva tendencia en salud dérmica que todo el mundo está buscando.

