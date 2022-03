Un estudio realizado por Hiwook revela que el 96% de los españoles tiene una gran dependencia profesional Comunicae

lunes, 21 de marzo de 2022, 10:36 h (CET) El miedo a perder una nómina o un salario a fin de mes es un síntoma más que demuestra que la persona está sufriendo ‘dependencia profesional’, sintiéndose incapaz de dejar el empleo o el trabajo por mucho sufrimiento que le suponga a nivel físico, psicológico y social La empresa Hiwook, creadora de los programas Te Mereces , ha llevado a cabo un estudio entre más de 1000 personas para identificar el grado de dependencia que tienen los españoles a su puesto de trabajo y los factores que se esconden tras ello.

En este sentido, la encuesta revela que la mayor parte de las personas sufren dependencia profesional alta o moderada. Según el sondeo, el 44% tiene una dependencia profesional alta y más de la mitad (52%), moderada. Solo un 4% muestran que no tienen dependencia profesional o que la sufren en un grado muy bajo.

La dependencia profesional es la incapacidad de tomar decisiones profesionales de forma absolutamente libre y dirigidas hacia el bienestar y satisfacción plena de la persona con su carrera profesional. En pocas palabras, la persona toma las decisiones sobre su carrera profesional en función de lo que la sociedad, familiares, amigos, jefes, compañeros y otras personas han dicho que sería lo mejor para ella. “Puede decirse que la persona sigue el camino establecido por la sociedad hasta que se da cuenta de que el punto en el que está no le produce satisfacción y no cumple con las expectativas de lo que pensaba que iba a ser su futuro- explica María Gutiérrez, CEO de Hiwook. Con esta definición, está claro que la otras señales, como la dependencia salarial o el miedo a perder una nómina o un salario a fin de mes son factores que demuestran que la persona está sufriendo dependencia profesional, sintiéndose incapaz de dejar el empleo o el trabajo por mucho sufrimiento que le suponga a nivel físico (enfermedades), psicológico y social (familia, amigos, etc.)”.

Metodología del test y resultados

Hiwook ha desarrollado un Test de Dependencia Profesional que ha recogido los datos de más de 1000 personas desde octubre de 2021 a marzo de 2022. El test se ha realizado de forma anónima y se puede ver en activo en este enlace. Consta de 25 afirmaciones, que se responden con una escala de 1 a 5, donde 1 es para nada de acuerdo y 5 es totalmente de acuerdo.

Según la puntuación obtenida en el test, se pueden dar 3 tipos de resultados: Dependencia Profesional Baja, Dependencia Profesional Moderada y Dependencia Profesional Alta.

Tras realizar el test a más de 1000 encuestados, se desprende que la mayor parte de las personas sufren dependencia profesional alta o moderada. El 44% tiene una dependencia profesional alta y más de la mitad (52%), moderada. Solo un 4% muestran que no tienen dependencia profesional o que la sufren en un grado muy bajo.

Los resultamos demuestran que por género, las mujeres tienen más dependencia profesional alta que los hombres.Por tipo de puesto, los que menos sufren son los puesto de alta dirección y las personas que trabajan por cuenta propia (freelance autónomos) o son los propietarios de las empresas. Por tamaño de las empresas, las más pequeñas tienen a más empleados con una dependencia profesional alta. En el ámbito del teletrabajo, las personas que trabajan desde su hogar tienen menos dependencia de los que no puede teletrabajar.

Los datos completos se pueden consultar directamente en www.eltrabajoquemereces.com

Sobre Hiwook

Su misión es ayudar a las personas para que encuentren el trabajo que quieren y se merecen. Han desarrollado los Programas T-Mereces donde enseñamos a las personas cómo alcanzar el bienestar laboral y a conseguir sus objetivos de empleo.

El método es diferente e innovador. Utilizan la psicología y conocimientos avanzados del mercado oculto laboral para enseñar a las personas a lograr un cambio real.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.