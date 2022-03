La importancia de contar con una campana extractora potente en los restaurantes, por Tecnigras Emprendedores de Hoy

La extracción de humos es una función muy importante para cualquier negocio que involucre actividades de cocina, como bares, hoteles, cafeterías y, sobre todo, restaurantes.

Para estos últimos resulta especialmente importante contar con un dispositivo potente de extracción de olores, ya que, de lo contrario, los gases enfriarían y se depositarían en los suelos y las paredes, pudiendo producir resbalones y caídas, los fuertes olores y el calor que acarrean los humos o el vapor producido en la cocina podría generar afectaciones al establecimiento.

Tecnigras es una empresa que comprende la importancia de estos dispositivos para cualquier restaurante, por lo que se especializa en la fabricación de campanas extractoras para todo tipo de cocinas.

¿Por qué son importantes las campanas de extracción? El sistema de extracción de olores juega un papel fundamental en cualquier restaurante, ya que cumple varias funciones importantes para su correcto desempeño. Estas campanas no solo filtran hacia el exterior todo tipo de olores y humos generados por las actividades de la cocina, sino que también ayudan a filtrar el exceso de aire caliente y ventilar aire frío hacia el interior, para mantener saludable la atmósfera en la cocina. Además, facilitan la eliminación de los excesos de monóxido de carbono en el aire, lo que ayuda a evitar combustiones no deseadas.

Todas estas razones determinan lo importante que resulta una campana extractora para cualquier restaurante. Es por ello que Tecnigras ofrece equipos de alta calidad en campanas modulares para extracción de olores, así como cajas de ventilación y campanas de recirculación, a fin de proveer a los restaurantes de todo lo que necesita su sistema de extracción. Es por ello que también ofrece un servicio de instalación y mantenimiento de equipos, con profesionales altamente capacitados, para garantizar la funcionalidad de la instalación.

La experiencia de Tecnigras Con más de 40 años de experiencia, Tecnigras es una empresa que ha dedicado un profundo esfuerzo al estudio, diseño y fabricación de equipos para la extracción, captación y procesamiento de humos, olores, grasas y demás residuos que se acumulan en el aire de las cocinas industriales. Esto le ha permitido desarrollar una gama innovadora y diversa de productos con la mejor calidad en este ámbito, acompañado además de un excelente servicio y cobertura posventa.

Su principal ámbito de operación es el área de Madrid, pero también ofrece servicios en ciudades como Barcelona, Málaga o, en general, cualquier localidad en donde sus servicios sean requeridos. Sus productos tienen una importante demanda por todas las facilidades que brinda su servicio, las cuales incluyen la entrega, instalación y mantenimiento anual del equipo, lo que garantiza el rendimiento y durabilidad del sistema, que es imprescindible para el funcionamiento de cualquier restaurante.



