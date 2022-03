Tubos París trabaja para reforzar el papel de la mujer en la empresa Emprendedores de Hoy

viernes, 18 de marzo de 2022, 19:17 h (CET)

Hoy en día, el papel de la mujer en la empresa coge cada vez más fuerza. Progresivamente, las compañías e industrias apuestan por incluir mujeres en cargos de liderazgo y promover la igualdad de oportunidades en el trabajo. Un ejemplo de ellos es la empresa Tubos París.

Se trata de una compañía referente en el sector siderometalúrgico, no solo por ser proveedora de productos de alta calidad, sino también por promover el liderazgo femenino en el seno de sus instalaciones.

Dilatada trayectoria en la industria siderometalúrgica Desde 1970, Tubos París se ha enfocado no solo en brindar calidad en sus productos, sino también en promover la diversidad dentro de su empresa, incluyendo dentro de cargos importantes a mujeres calificadas, como es el caso de Ana Zuñiga Mecati, responsable de administración y finanzas de la compañía.

En este contexto, esta compañía ubicada en Madrid, ha evolucionado continuamente con el propósito de mantenerse a la vanguardia de las necesidades tanto empresariales como sociales. Para ello, actualmente cuenta con equipos e instalaciones innovadoras que le permiten satisfacer los requerimientos de los clientes más exigentes.

Ejemplo de lo anterior son las naves industriales ubicadas en Fuenlabrada (Madrid), una de ellas cuenta con más de 4.000 metros cuadrados y la otra supera los 1.500 metros cuadrados; ambas se encuentran dotadas de sistemas de almacenaje y manipulación de acero de la más alta calidad. El uso de electroimanes y estanterías robotizadas forman parte de las principales herramientas y ha hecho destacar a Tubos París como una de las empresas líderes en la distribución de productos siderometalúrgicos.

Amplio catálogo de productos innovadores en el mercado Tubos París es una empresa familiar que ha pasado varias generaciones manteniendo la misión de proveer productos de alta calidad a profesionales de la industria metalúrgica en España.

Bajo esta perspectiva, la compañía cuenta con un amplio catálogo de artículos para la industria siderúrgica. Las categorías de opciones van desde tubos, chapas, vigas, entre otra amplia línea de elementos.

De la misma forma, la empresa dispone de un equipo de profesionales altamente calificados para brindar atención y asesoría personalizada a cada uno de sus clientes, siempre con el propósito de ayudarles a encontrar el producto adecuado según las necesidades y requerimientos.

Estos aspectos en conjunto, sumado a la ejecución de proyectos de importante extensión, han posicionado a Tubos París como una de las principales soluciones de profesionales y compañías que buscan materiales siderúrgicos de alta calidad, convirtiéndose en el almacén con más referencias de chapa en Europa.



