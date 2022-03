Españoles en los Oscar 2022 La Academia de Cine proyecta los trabajos de los cuatro españoles nominados en la 94 edición de los premios Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 18 de marzo de 2022, 09:57 h (CET) La Academia celebra la nominación en la 94 edición de los Premios Oscar de Penélope Cruz –mejor actriz–, Javier Bardem –mejor actor–, Alberto Iglesias –mejor banda sonora– y Alberto Mielgo –mejor cortometraje animado– con la proyección de los trabajos por los que aspiran a la estatuilla dorada.

En la jornada del lunes 21 se exhibirá el cortometraje de animación de Mielgo, El limpiaparabrisas, a las 19:00 horas, y a continuación Madres paralelas, de Pedro Almodóvar, con Penélope Cruz y música de Alberto Iglesias.



El 24 de marzo, también a las 19:00 horas, será el día de Being The Ricardos (Ser los Ricardos), cinta de Aaron Sorkin en la que Bardem comparte protagonismo con Nicole Kidman, que también opta al Oscar como mejor actriz con este trabajo.

Los Oscar 2022 se entregarán el próximo 27 de marzo, en el teatro Dolby de Los Ángeles. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.