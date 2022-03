Ma Belle Salon da consejos para lucir unas uñas sanas y fuertes Comunicae

jueves, 17 de marzo de 2022, 17:12 h (CET) Al igual que la piel, las uñas sufren agresiones del medio exterior y requieren unos cuidados adecuados para que no presenten mal estado. El lujoso templo de belleza, Ma Belle Salon es una verdadera clínica para la reparación y relax de las uñas donde los mejores profesionales marcan la diferencia a través de nuevas técnicas con mejores y más placenteros resultados. Sus expertos ofrecen una serie de consejos fundamentales para lucir unas uñas saludables Hidratarlas mucho. Al igual que la piel, las uñas también tienen que estar perfectamente hidratadas para mantenerse fuertes y crecer sanas. Hay que aplicar sobre ellas una crema hidratante, varias veces al día, para evitar que se resequen. Si tienden a romperse habitualmente, conviene utilizar productos que contengan queratina, urea, ácido láctico o aceite de almendras. Al ir a la cama, utiliza una crema de cuidado de manos fuerte que proporcione una hidratación extra durante las horas de sueño.

Ingerir alimentos saludables. El aspecto y resistencia de las uñas es una clara evidencia de que el cuerpo podría estar carente de algunas vitaminas o minerales. Por ejemplo, la falta de proteínas, hierro y zinc pueden hacer que las uñas estén débiles. Si aparecen manchas blancas y un color pálido, puede señalar una deficiencia de hierro. Para tener unas uñas sanas hay que comer legumbres, frutos rojos, semillas de lino, nueces, salmón, verduras de hoja verde, moluscos como mejillones o berberechos, etc.

Repararlas instantáneamente. No hay que dejar que una uña permanezca mucho tiempo dañada. Trata de llevar siempre una lima en el bolso o neceser para arreglarla al instante y evitar que se siga rompiendo. Hay que limarlas siempre en la misma dirección para que las puntas no se debiliten ni se quiebren con más facilidad.

Cuidado con el uso de geles hidroalcohólicos. El uso de geles hidroalcohólicos y el aumento de frecuencia del lavado de manos ya son una constante en la rutina, y han hecho que las uñas se hayan resecado y convertido en más quebradizas. Estas nuevas e higiénicas costumbres hacen que las uñas pierdan agua más rápido que la piel, debilitándose y rompiéndose más.

A más edad, mayores cuidados. Según se van cumpliendo años, más debilidad existe en las uñas, ya que van reduciendo su crecimiento, por lo que tardan más en regenerarse y los desinfectantes les causan mayores daños. Es imprescindible ser constantes con el cuidado de las uñas, al igual que se hace con la piel o el cabello.

Hacerse la manicura/pedicura regularmente y cuida la cutícula. Durante una manicura o pedicura profesional, recibirás un relajante masaje de manos y pies. Esto ayuda a mejorar la circulación sanguínea y mejora la movilidad de las articulaciones.

Además, con manicuras y pedicuras regulares, se reducen las posibilidades de que las uñas desarrollen hongos y otras infecciones y se eliminan las células muertas de la piel. También, es una excelente forma de relajarse y mejorar la apariencia rápidamente.

Acudir a un salón de confianza. Es primordial acudir a un establecimiento seguro donde se pueda comprobar a simple vista que cumplen todos los requisitos de seguridad e higiene, desinfección y esterilización de herramientas, limpieza general del salón, etc.

En la lujosa clínica para pies y manos de Ma Belle Salon ofrecen los tratamientos más punteros atendiendo a la salud, a la moda y a la durabilidad de los resultados, empleando siempre las mejores firmas en cuanto a cosmética dermatológica y esmaltes; apostando por el cuidado de manos y pies como la verdadera base para un buen maquillaje de uñas. En su revolucionaria oferta cuenta con una de las técnicas más exclusivas, la llamada “rusa”, que solo practican expertos manicuristas y con la que se consiguen unas uñas perfectas por más tiempo a través de un torno. En todos los tratamientos utilizan fórmulas únicas para reponer la hidratación natural de la piel, repararla y protegerla y protocolos especiales embellecedores de cutículas, limado, exfoliante de manos y esmaltado.

Acerca de Ma Belle Salon

Ma Belle Salon es uno de los salones de peluquería más exclusivos, cosmopolitas y sofisticados de Madrid, en el que la coloración del cabello, unida a las cuidadísimas técnicas de corte, constituye el servicio estrella. Las terapias capilares y los servicios más punteros de pedicura y manicura se dan cita en este centro que a nadie deja indiferente. Además, también cuenta con carta de estética para disfrutar de masajes, depilación, tratamientos faciales y maquillaje realizado por verdaderos artistas de esta técnica.

Gracias a la exquisitez y a la calidad de sus servicios y tratamientos, al buen ambiente y a la profesionalidad de todo el equipo es fácil ver en el salón a grandes personalidades de la élite social, económica y cultural de Madrid.

C/ Jose Ortega y Gasset 50, Entreplanta

28006 Madrid

Ma Belle Salon

@mabellesalon_

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Los pedidos de comida a domicilio se han disparado en San Valentín Nanas & Co explica lo importante que es para los niños crecer con una figura paterna presente Bodega de los Secretos es el restaurante ideal para celebrar el Día del Padre UDS Enterprise amplía su oferta multicloud con Amazon Web Services Así se colocan los muebles para conseguir la ergonomía de una oficina