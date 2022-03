OpenBlue Cloudvue: la nueva solución de seguridad inteligente para edificios de Johnson Controls Comunicae

jueves, 17 de marzo de 2022, 15:47 h (CET) La tecnología en la nube puede reducir tanto la inversión inicial como los costes operativos de las medidas de seguridad, haciendo que la protección integral sea asequible incluso para las empresas más pequeñas. Johnson Controls pone a disposición su tecnología de seguridad en la nube a través de su nueva oferta de software como servicio, Cloudvue, ayudando a aumentar significativamente los niveles de seguridad de los edificios en todos los sectores Johnson Controls (NYSE: JCI), líder mundial en edificios inteligentes, saludables y sostenibles, está agrupando sus innovadoras soluciones de seguridad en la nube en una nueva y potente oferta de servicios: OpenBlue Cloudvue. Así, la empresa ofrece modelos de suscripción para la videovigilancia y el control de accesos junto con otras herramientas que ayudan a las empresas, organizaciones, etc., a crear entornos seguros y saludables al tiempo que utilizan sus recursos de forma más eficiente.

Como pionero en videovigilancia, Johnson Controls lleva más de 20 años avanzando en la tecnología en la nube para simplificar la supervisión de edificios en todos los sectores y optimizar el control de accesos. La nueva oferta de seguridad física está disponible de inmediato como modelo de servicio de software.

Las empresas que trasladan una costosa infraestructura de seguridad local a la nube pueden reducir sus costes globales de seguridad. "Nuestro modelo SaaS hace que la videovigilancia y el control de acceso avanzados sean asequibles para las empresas que antes no disponían del presupuesto necesario para este tipo de tecnologías", afirma Malte Gloth, director de Digital Building Solutions de Johnson Controls. "Esto se debe a que, en comparación con las soluciones de seguridad tradicionales, la inversión y los costes operativos de OpenBlue Cloudvue son bajos. Tanto el hardware como el acceso a las distintas funcionalidades pasan a formar parte de una tarifa de servicio que es flexiblemente escalable".

Smart: así es la arquitectura de Cloudvue

Cloudvue de Johnson Controls puede integrar cámaras y puntos de control de acceso en una sola interfaz y los dispositivos de terceros existentes también pueden integrarse a través de pasarelas. Mediante un software gestionado de forma centralizada y un hardware seguro que siempre está conectado a la nube, los clientes pueden acceder a las cámaras, las pasarelas y los lectores de puertas de toda su instalación desde su navegador o un dispositivo móvil.

Todos los datos relevantes están disponibles inmediatamente y en cualquier lugar gracias a la tecnología de la nube. Ya sea en el comercio minorista, la industria o las finanzas, en hospitales, restaurantes o ciudades inteligentes: la enorme velocidad de intercambio de datos que permite Cloudvue puede mejorar las operaciones de seguridad en edificios de todo tipo y hacer que las medidas de seguridad sean más eficientes. Además, el software se actualiza continuamente de forma automática para todos los usuarios, y la nueva inteligencia, las actualizaciones y las funciones se incluyen en el SaaS sin coste adicional.

Cloudvue lleva así la gestión de datos de seguridad a un nuevo nivel: el servicio amplía la plataforma digital global OpenBlue en el ámbito de los sistemas de seguridad inteligentes para edificios y Johnson Controls lo utiliza para integrar sin problemas los sistemas individuales de muchos tipos, diferentes entre sí y reunir así los datos pertinentes. Esta agrupación de información puede hacer que los edificios sean más eficientes, seguros y saludables en muchos sentidos.

Las soluciones de seguridad OpenBlue Cloudvue al detalle:

Videovigilancia : Integra cámaras nuevas y existentes en la plataforma de gestión centralizada a través de las puertas de enlace de Cloudvue . También están disponibles cámaras en red con inteligencia integrada, que graban dentro del dispositivo y/o en la nube, eliminando la necesidad de tener que disponer de grabadores de vídeo en red (NVR), servidores de respaldo o gateways. La tecnología de la nube también elimina la necesidad de costosas redes locales y proporciona la máxima seguridad para las opciones de almacenamiento de vídeo individuales.

: Integra cámaras nuevas y existentes en la plataforma de gestión centralizada a través de las puertas de enlace de . También están disponibles cámaras en red con inteligencia integrada, que graban dentro del dispositivo y/o en la nube, eliminando la necesidad de tener que disponer de grabadores de vídeo en red (NVR), servidores de respaldo o gateways. La tecnología de la nube también elimina la necesidad de costosas redes locales y proporciona la máxima seguridad para las opciones de almacenamiento de vídeo individuales. Control de acceso: Controle de forma segura el acceso a todas las puertas y portones de un edificio a través de Cloudvue, y como no se requiere de una red local, integre accesos remotos con la misma facilidad. Dado que el costoso hardware se traslada en gran medida a la nube, el sistema remoto también es eficiente para las empresas más pequeñas. Ya no se necesitan llaves, tarjetas y similares, que pueden perderse. En su lugar, los usuarios pueden desbloquear las puertas mediante una aplicación en su dispositivo móvil. También se pueden definir los horarios de acceso individuales, y es posible hacer un seguimiento de quién ha entrado o salido del edificio, y cuándo. Johnson Controls mantiene una Oficina de Privacidad Global que participa en todo el diseño y desarrollo de los procesos, actividades, productos, servicios y soluciones de Johnson Controls de acuerdo con los principios de Privacidad por Diseño reconocidos internacionalmente. La Oficina de Privacidad Global participó en el desarrollo de OpenBlue Cloudvue para proporcionar un marco de privacidad que permita a los clientes cumplir con los requisitos reglamentarios para sus necesidades particulares.

Formas aún más inteligentes de impulsar la seguridad

La gran potencia informática de la nube ofrece además a las empresas una serie de herramientas inteligentes, centradas en el sector, que pueden mejorar aún más las operaciones de seguridad y aumentar la eficiencia operativa incluso más allá de la seguridad física. Por ejemplo, se pueden detectar y analizar personas y vehículos, objetos abandonados o alejados, la dirección del movimiento y el tiempo de permanencia. Al supervisar las zonas de entrada y salida de una propiedad a través de Cloudvue, se pueden evitar las aglomeraciones. En tiempos de pandemia, también son interesantes los mapas de calor, la medición de la temperatura de la piel y la gestión de colas. Según sea necesario, en Cloudvue están disponibles vistas de planos y mapas personalizados en potentes paneles de control, ayudando a organizar claramente los datos de uno o incluso miles de centros.

Para obtener más información sobre OpenBlue Cloudvue y otros productos y soluciones, visitar https://www.johnsoncontrols.com/es_es

