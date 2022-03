HORECA Baleares da el "pistoletazo de salida" a la temporada en Ibiza Comunicae

jueves, 17 de marzo de 2022, 15:39 h (CET) La feria de Hostelería y Restauración se inauguró este miércoles con gran éxito de asistencia La feria de Hostelería y Restauración HORECA Baleares ha comenzado con un éxito apabullante de participación y de público en el Recinto Ferial de Ibiza.

Se trata de un evento que se desarrolla durante tres días y en el que se reúnen todos los profesionales de los ámbitos relacionados con la hostelería y la restauración, en el que también caben empresas de servicios, maquinaria, equipamiento a parte de las habituales empresas relacionadas con la elaboración y distribución de productos.

Al acto de inauguración acudieron autoridades como María Fajarnés, Consellera de Promoción Económica y Empresarial, que calificó esta feria como “El pistoletazo de salida de la temporada”. Fajarnés se mostraba más que satisfecha con la celebración de este evento tras dos años de parón debido a la pandemia.

También acudieron la Directora General de Turismo del Govern Balear, Rosana Morillo, el Director General de Formación Profesional del Govern Balear Sr. Antonio Baos, la Concejala de Turismo del Ayuntamiento de Vila, Desirée Ruiz, representantes de PIMEEF y de la Federación Hotelera.

En el escenario ha habido más de 50 showcooking de la mano de los mejores chefs, entre otros, Oscar Molina (del Restaurante Laia), Álvaro Sanz (del Restaurante Es Tragón) ambos estrella michelín de Ibiza, que no estarán solos, ya que durante los tres días de HORECA Baleares también ofrecerán interesantes ponencias cocineros como Giovanni Rana, Cristina Franco, Íñigo Rodriguez, Begoña Arizmendi, Joan Riera, Juan Exojo, y Javi Verdera…

El Ayuntamiento de Ibiza ha rendido un homenaje al cocinero Felipe de la Peña, por su trayectoria profesional en el mundo de la gastronomía de Ibiza (Premis Gastronòmics de la Ciutat d’Eivissa – Eivissa 2022). Felipe de la Peña ha estado más de 39 años al frente de la cocina del hotel Torre del Mar y profesior de la escuela de Hostelería del SOIB formando a buena parte de los cocineros y cocineras que actualmente dirigen diferentes establecimientos de Ibiza,

En el área expositiva se han presentado empresa con gran arraigo en la isla de Ibiza como son: Aniofe, Be Drinks, Cafés Ibiza, Calimax, Gaseosas la Ibicenca, Ibifood, Iscasa, Promociones Comerciales Ibiza, entre otras muchas más empresas tanto de la propia Isla como a nivel nacional como por ejemplo la Diputación de Burgos que han tenido un gran stand a ambos lados del escenario mostrando a los visitantes algunas de sus mejores marcas: Bodegas el Lagar de Isilla, Bodegas Ismael Arroyo, Bodegas Casajús, Cerveza Mica, Bodegas Nabal, Licores Casajús, Dominio Basconcillos, Bodegas y Viñedos del Linaje Garsea, Embutido de Cardeña, IGP Morcilla de Burgos y Bodegas Pomar.

Desde la organización quieren agradecer tanto a expositores, visitantes y colaboradores la gran acogida con la que han recibido esta primera edición de HORECA Baleares en Ibiza, aunque la climatología no ha acompañado, todos vosotros habéis logrado que sea el gran encuentro entre profesionales del sector y se convierta en una cita ineludible en la Isla. www.horecabaleares.com

