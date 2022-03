¿Puede una actualización de Windows bloquear su computadora? Consejos importantes que puedes aplicar a la hora de realizar cualquier actualización de Windows Redacción

jueves, 17 de marzo de 2022, 13:20 h (CET) Es más común de lo que crees, pero en ocasiones una actualización de Windows puede causar serios dolores de cabeza, llegando al punto de bloquear tu computadora. Por ejemplo, uno de los errores más comunes pasó cuando Windows 10 comenzó a fallar tras la actualización de Comprobar disco.

Entonces, una actualización que se supone debe ayudar a tu computadora a mejorar podía estropearla. Pero no debes preocuparte, esto no solo es poco frecuente, sino que puedes tomar ciertas prelaciones para evitar que te suceda.

Además, el único fallo de actualización que puede estropear tu computadora es el de Check Disk. Por eso aquí te contamos qué hacer para evitar este problema y en general te dejamos unos consejos importantes que puedes aplicar a la hora de realizar cualquier actualización de Windows.

Ates de continuar, un consejo extra: siempre que actualices tu pc, usa las mejores aplicaciones antivirus que son seguras y confiables de esta forma mantendrás tu equipo seguro ante cualquier ataque cibernético durante la actualización.

¿Qué hacer si una actualización de Windows falla?

Si te sucede el fallo de Chech Disk por una actualización, solo deberás reiniciar la pc para devolverla a la normalidad. Con suerte Microsoft corrige el error en segundo plano y no necesitarás el reinicio. Este fallo que podría dejar tu computadora bloqueada fue corregido por Microsoft en sus últimas actualizaciones, ya que se trata de una característica importante para los usuarios más avanzados. Sin embargo, muchas personas conservan versiones viejas de los sistemas operativos por lo que corren el riesgo de sufrirlo.

Así que, es buena idea que actualices el sistema operativo siempre que haya disponible una nueva actualización. Estas están hechas para corregir este tipo de errores. Además de esto, debes tomar en cuenta este par de consejos antes de instalar cualquier actualización:

Realiza una copia de seguridad de todos tus datos.

Cambia la configuración de Windows Update para que los parches no se instalen automáticamente.

Asegúrate que el 10% del espacio del disco duro esté disponible.

También puedes encender tu pc y reiniciarla para crear un punto de restauración.

Desactivar temporalmente el antivirus puede ayudar a que la actualización se instale sin complicaciones.

A continuación profundizamos un poco más en estos consejos que te ayudarán a evitar errores de instalación en las actualizaciones.

Pasos preventivos únicos

Antes de instalar cualquier actualización asegura primero tus datos e información. Estos deben ser respaldados, sobre todo si tu computadora se bloquea o falla.

Hay muchas formas de almacenar la información y hacer copias de seguridad de los datos. Puedes guardar de manera manual los documentos, videos, música, etc., en una unidad flash. También pueden configurar la copia de seguridad automáticamente a través de un servicio en línea. O puedes subir a toda tu información a la nube usando servicios como Google Drive.

No importa cual método utilices, pero es fundamental que lo hagas. Estas copias no solo se hacen cuando formateamos, ya que como hemos visto, una actualización puede bloquear tu computadora o dañarla, así tu información se mantendrá a salvo a pesar de perder el dispositivo físico.

Otros de los preparativos previos a una actualización que puede realizar es configurar Windows Update para que los nuevos parches no se instalen de forma automáticamente. La mayoría de las versiones de Windows tienen configurada la instalación automática de parches, pero puedes escoger la instalación manual, que además te da la ventaja de decidir si instalas o no un parche. Esta configuración te permitiría solo instalar lo importarte o que se instale delante de ti la actualización. El 10% del tamaño total de disco, es una cantidad suficiente para que Windows instale sus actualizaciones.

Si una actualización de Windows falla, puedes usar “Restaurar sistema”, que es el proceso de recuperación principal si una actualización causa problemas. Sin suficiente espacio libre en el disco duro no puedes crear puntos de restauración.

Instalar actualizaciones una a la vez

Ahora que has configurado tu computadora y resguardado tus datos, prepárate para instalar las actualizaciones.

Como te hemos sugerido, lo mejor es instalar una actualización a la vez, incluyendo el reinicio de la pc, después de aplicar cada una. Aunque este método puede tomar algo de tiempo, es el que evita la mayoría de los problemas de actualización durante la instalación en Windows.

Si quieres instalar en grupo algunas actualizaciones, puedes hacerlo deshabilitando la función en tiempo real del antivirus, así la instalación grupal podrá darse sin muchas complicaciones. Eso sí, asegúrate de activar tu antivirus una vez que hayas terminado de instalar las actualizaciones.

