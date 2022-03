KÖMMERLING impulsa una campaña de ayuda humanitaria para Ucrania Comunicae

miércoles, 16 de marzo de 2022, 11:03 h (CET) El Grupo profine, al que pertenece la marca KÖMMERLING, ha iniciado una campaña de recaudación de fondos a nivel mundial para ayudar al pueblo ucraniano. Una acción a la que se han sumado las diferentes sedes de la empresa, sus clientes, proveedores y cualquier ciudadano que quiera contribuir a la causa. A la cantidad que se recaude se suman los 150.000 euros aportados directamente por la empresa La empresa matriz de KÖMMERLING, situada en Alemania, ha lanzado una campaña de recaudación de fondos para ayudar al pueblo ucraniano. Una iniciativa que han puesto en marcha a través de la fundación KÖMMERLING Better World Stiftung, organización sin ánimo de lucro que la empresa creó hace ya dos años. La campaña para ayudar a Ucrania está demostrando la solidaridad del grupo empresarial y sus colaboradores, alcanzando en estos momentos los 260.000 euros recaudados. Una cifra que sería imposible sin la implicación activa de todos los países, empleados, proveedores, etc.

Además de las diferentes sedes del Grupo empresarial alrededor del globo, sus colaboradores y proveedores, la campaña está abierta para cualquier ciudadano que quiera contribuir y ayudar al pueblo ucraniano en estos difíciles momentos. Es importante destacar que el cien por cien de los fondos van directos a Ucrania, ya que no existen costes intermedios debido a que se hace uso de la infraestructura del Grupo profine y sus empleados colaboran de forma voluntaria.

Cualquier que quiera unirse a la campaña puede colaborar mediante transferencia bancaria e indicando en el asunto “Ukraine”. Los datos bancarios son:

KÖMMERLING Better World Stiftung gGmbH

Sparkasse Südwestpfalz

IBAN: DE91 5425 0010 0000 0969 58

BIC: MALADE51SWP

Conexión directa con Ucrania

El Grupo profine ha realizado una donación directa de 150.000 euros para la compra de productos urgentes como medicamentos, alimentos, productos de higiene personal, ropa, y demás enseres necesarios. Al contar con una fábrica en Ucrania, la empresa cuenta con la red logística necesaria para poder realizar los envíos y llegar a la población que todavía sigue en el interior del país.

Los suministros recolectados y adquiridos durante la primera semana fueron cargados en un camión en Pirmasens, ciudad alemana donde se encuentra la matriz del Grupo profine, y enviados a Berlín. Tras un largo viaje, este primer camión ya ha llegado a su destino en Ucrania. Durante las próximas semanas se procederá al envío de más camiones.

Desde la empresa realizan un llamamiento animándonos a colaborar con la campaña humanitaria y sumarnos a esta buena causa. Además, agradecen la implicación y toda la ayuda recibida en estas primeras semanas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.