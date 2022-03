Las melenas cortas y los tonos rojo-violáceos en labios y mejillas marcan las tendencias beauty de esta primavera Cortes de pelo, maquillajes y colores que veremos esta nueva temporada Redacción

miércoles, 16 de marzo de 2022, 12:22 h (CET) Con la primavera acechando, comienzan a producirse ciertos cambios inevitables como la subida de las temperaturas, el aumento de las horas de luz y la floración de los árboles. El aspecto es también uno de estos cambios que no escapa a la nueva temporada, así que desde Treatwell, sitio web y aplicación líder en Europa dedicado al mundo de la belleza y del bienestar, han consultado a uno de los salones pertenecientes a su plataforma para dar a conocer las tendencias beauty que nos esperan esta primavera 2022.

Cortes de pelo, maquillajes de contrastes y colores más vivos, “la primavera siempre da lugar a looks mucho más atrevidos, alocados y frescos”, comienza apuntando la experta Erika Cañizares Herrera, propietaria de Hair&Beauty Peluquería y Estética.



Como en todo, el cambio más notable de la nueva temporada se observa en los colores. Los tonos fríos y apagados dejan paso a colores más cálidos y vivos propios de la época estival. “En cuanto a maquillaje y esmaltado, los colores pasan a tener mayor relevancia en el look, colores más alegres sin llegar a ser estridentes, como el violeta, el verde agua, el color arena y el rojo”, apunta Erika.

De las manicuras monocromáticas oscuras al todo color

Mientras que en la temporada de otoño-invierno predominaban el negro, el azul y el marrón chocolate en versiones monocromáticas, esta nueva temporada “serán protagonistas los esmaltados rojos, morados, frambuesas, grises pastel y naranjas”, señala la experta.En cuanto a los estilos, la opción monocromática seguirá presente, pero conviviendo con diseños que incluyen figuras, formas geométricas y la manicura francesa en todas sus versiones y a todo color.

Para manicuras y pedicuras, tal y como apunta Erika Cañizares, también será una opción perfecta un esmaltado en el tono ‘Veri Peri’, el color del año elegido por Pantone para 2022. Esta tonalidad violácea que combina la tranquilidad del azul con la energía del rojo,queda bien en todas sus versiones, desde las más clásicas hasta en propuestas más actuales como la manicura francesa de colores y la invertida, una tendencia que cambia el sentido de la decoración aplicando el color cerca de la zona de la cutícula y el tono más claro en la zona superior.

Melenas cortas y con movimiento, tendencias que permanecen

En cuanto al cabello, la experta apunta que se seguirán llevando“las melenas cortas con movimiento y el clásico corte bob”. Por lo tanto, la media melena en todas sus versiones seguirá siendo la reina de los cortes de pelo también durante esta época del año, una tendencia que ya venía pisando fuerte desde el pasado 2021 y que seguirá triunfando por ser una propuesta que se puede adaptar a cualquier tipo de estilo, favoreciendo a prácticamente todos los rostros y edades. Además, estas propuestas de ‘hairstyle’ son muy cómodas y fáciles de peinar, una opción perfecta para cuando comienzan a subir las temperaturas, se sale más a la calle y se empieza a acercar el verano.

A los cortes de pelo se suman las tendencias en color. La experta apunta que esta temporada serán tendencia “los castaños cálidos y las mechas para dar un efecto de luz natural y destellos provocados por el sol”. Esta opción, que se consigue con la técnica ‘babylights‘ y ‘balayage´, aporta un look muy natural y favorecedor, iluminando el rostro y aportando un aspecto saludablea la melena como si hubiese sidoaclarada por el sol. En este punto, la propietaria del salón de belleza madrileño indica que el color de moda ‘Veri Peri’ también se puede aplicar en el cabello “dando algún matiz que recuerde a este tono”.

Para el maquillaje, contraste entre unos ojos vibrantes y un rostro natural

“En maquillaje, los colores más utilizados serán el rojo inglés y otros colores como el arándano, ciruela y frambuesa, dando siempre más protagonismo a los labios y coloretes”, comparte la propietaria del salón de belleza madrileño. Por lo tanto, los looks monocromáticos cálidos utilizando tonos rojo-violáceos en labios y mejillas marcarán tendencia esta primavera, aportándole al rostro un aspecto muy favorecedor, saludable y sutil con efecto sunkissed.

En el lado contrario se encuentra el maquillaje de ojos. Para esta primavera, Erika señala que no debemos olvidar “la nueva tendencia de los lápices de colores en tonos vibrantes para el maquillaje de ojo”.

