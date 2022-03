Cuatro citas deportivas para un abril activo en Formentera Running, cycling o vela son algunas de las propuestas de la isla balear Redacción

miércoles, 16 de marzo de 2022, 11:20 h (CET) Hay dos maneras distintas de disfrutar de Formentera en primavera. Una es de forma relajada, para los amantes de desconectar en contacto con la naturaleza, simplemente dando tranquilos paseos por las paradisíacas playas e incluso –los más atrevidos– lanzándose a por el primer chapuzón de la temporada. Y otra más activa, para los amantes del running, el cycling o la vela, que encontrarán en la menor de las Pitiusas el escenario ideal para dar rienda suelta a sus pasiones deportivas. Estas son las cuatro citas que Formentera les propone en abril…

1 – Formentera All Round Trail (sábado 2 de abril)

Toda una gran tentación para los runners de montaña que podrán disfrutar de toda la belleza de la isla corriendo. Está dividada en tres recorridos. El más largo, ' Formentera All' , consta de 72 km, con salida y llegada en el puerto de La Savina. Una vuelta completa a la isla pasando por playas, acantilados, zonas rocosas... y sus dos famosos faros: Cap de Barbaria y La Mola. El recorrido intermedio, ' Half Round' , consta de 43 km, con salida en Es Arenals (kiosko La Franja) y llegada en el puerto de La Savina. Y el tercero, 'Tros' , son 21 km, un tercio de la vuelta a la isla, con salida en Es Caló y llegada en el Puerto de La Savina. 2 – VII Volta Cicloturista Formentera (sábado 9 y domingo 10 de abril) Abierta a todos los aficionados a la bicicleta de montaña (BTT) que podrán participar en ella de forma individual. Consta de dos etapas, con un total de 72 km cada una. En ellas se dará una vuelta completa a todo el perímetro de la isla... pero el sábado en un sentido y el domingo en el contrario. La salida (09.00 h) y llegada (sobre las 13:00 h) se realizará desde la Plaça de la Constitució, de Sant Francesc. 3 – XIX Regata Ophivsa (del jueves 14 al sábado 16 de abril) Esta prueba náutica consta de dos regatas, con salidas, recorridos y clasificaciones distintas. La regata más larga partirá desde el Port Olímpic de Barcelona y la más corta, desde el CN Sa Ràpida, de Mallorca, ambas con llegada al puerto de La Savina. Los veleros que zarpen desde Barcelona podrán escoger entre dos recorridos, optando por dejar Ibiza por babor o por estribor. Quienes zarpen desde Mallorca deberán dejar Cabrera por estribor e Ibiza por babor. El nombre de esta regata –Ophivsa– deviene del griego –que significa 'tierra de serpientes'– pues leyendas griegas y romanas de la antigüedad sobre las Islas Pitiusas –Ibiza y Formentera– hablaban de la existencia de estos reptiles. Aunque historiadores posteriores negaron su existencia y los identificaron como lagartijas, reptil endémico de estas islas... y uno de sus símbolos icónicos. 4 – VII Carrera/caminata de Far a Far (domingo 17 de abril) Recorrer los 26 kms que separan los dos carismáticos faros de Formentera –Cap de Barbaria, al sudoeste, y La Mola, al este– admirando las variedades paisajístas de la isla, tanto interiores como costeras, es la esencia de este cita deportiva con un doble cariz. Por un lado, competitivo: la prueba trail, para runners. Y por otro, lúdico: la caminata popular que se desarrollará siguiendo el mismo recorrido, por todo tipo de caminos de tierra y arena, bordeando la costa sur de la isla.

