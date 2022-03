​El peor Congreso del mundo Urge una Constituyente que reorganice el país, elabore una nueva Carta Magna y ponga punto final a una constitución hecha en dictadura Isaac Bigio

miércoles, 16 de marzo de 2022, 08:54 h (CET) M. Alva propuso que el 2022 sea declarado el año del bicentenario del congreso del Perú. Si fuese consecuente con ese pedido, ella debería esforzarse para que la institución que ella preside obtenga una nota 20 en legitimidad, eficiencia y respaldo popular. Sin embargo, de los alrededor de los 200 poderes legislativos que hay hoy en el mundo, el que celebra su 200 aniversario es uno de los pocos que se está sacando un 02. Dicha nota, además, la tiene marcada con un lapicero con un rojo más fuerte que el del comunismo que falsamente le atribuyen al actual Presidente.



Superimpopular



Cuando este Congreso cumplía 7 meses de haberse instalado, la encuestadora más seria del Perú (IEP) publicaba los datos de un sondeo en el cual el 82% de los entrevistados le rechazaba y solamente uno de cada 7 peruanos le aprobaba. Y, todo eso acontece cuando a este le falta aún 53 meses para culminar su quinquenio constitucional. Sinceramente, no logro encontrar en todo el globo a ninguno de los alrededor de 200 parlamentos que hay en todos los rincones del planeta que tenga un índice de desaprobación tan alto cuando le falta más de medio centenar de meses para completar su mandato.

Escribo desde el Reino Unido, el cual ahora cumple 315 años de haberse constituido y durante todo este lapso siempre ha tenido un parlamento relativamente estable. Jamás durante cualquier episodio de este extenso periodo ninguna encuestadora ha encontrado ni remotamente una tasa de repudio a este, como la que lo tiene nuestro Congreso. Ni siquiera la cámara de los lores, donde todos sus 767 miembros han sido nombrados a dedo por la corona, ha tenido nunca tal grado de rechazo.

Y, lo peor de nuestro Congreso, es que, en vez de buscar dialogar con la población para buscar tornarse popular, sigue haciendo todo lo posible para hacerse más tóxico. Para el 28 de marzo, Pedro Castillo ha sido conminado a presentarse en el hemiciclo. En la fecha que él cumple 8 meses en la Presidencia deberá hacer frente a un segundo pedido de vacancia. En ninguna otra república presidencialista del planeta en el 2022 un mandatario ha sido sometido a 2 procesos de remoción en 35 meses de haberse posesionado, algo que tampoco nunca antes ha pasado en nuestra historia.

La mayoría de los congresistas votaron por Keiko Fujimori, quien aún hoy no quiere reconocer su derrota electoral y se dedican a buscar minar a Castillo desde el mismísimo 6 de junio en el que ganó en las urnas. Se supone que un Congreso es para legislar, pero hasta la fecha no han dado ninguna ley que beneficie al pueblo y todas las que aprueban se dan para proteger a intereses de lobbies o para debilitar a la lucha anticorrupción.

Este ha vetado dar paso a una Constituyente (y el derecho al pueblo a tener un referéndum al respecto), porque en los hechos la comisión de constitución viene ejercitando esa tarea, incluyendo modificando ilegalmente la carta magna.

El Legislativo se atribuye facultades del Ejecutivo. Le ha recortado al Presidente facultades para poder disolverlo y adelantar elecciones parlamentarias, constantemente le impone leyes por insistencia y le para sacando u obligando a sacra a varios ministros. En el primer medio año de Castillo este sab otaje ha contribuido a que este haya tenido 4 primeros ministros, 4 gabinetes y a que en promedio cambie un ministro cada semana.



Golpismo



M. Alva no oculta su deseo de pasar de ser la Presidenta del Congreso a la de ser la de la República. No le importa que ella haya conseguido su curul en el puesto 25 de Lima, con solo 25 mil votos (350 veces menos que Castillo-Boluarte) y gracias a que Yohny Lescano, el aspirante presidencial de su partido (AP), amplió la cuota de los parlamentarios belaundistas electos distanciándose del ala golpista de derecha que ella y Alfredo Barrenechea encarnan.

Antes los fujimoristas querían impedir que Castillo llegue al poder o que gobierne acusándolo de "comunista" y "terrorista", pero como él ha demostrado ser un continuador del modelo neoliberal, ahora lo buscan enlodar tildándolo de "corrupto" o "traidor a la patria". ¡Qué tal contradicción!. Todos los vacadores y la mayoría congresal votaron por la única mujer en el mundo que ha competido en un balotaje pese a estar prontuariada, a que no podía ni puede salir del país y a que la fiscalía le pide 3 décadas de cárcel por liderar una "organización criminal".

El almirante (r) Jorge Montoya, quien ha lanzado la segunda propuesta de vacancia, sirvió a Vladimiro Montesinos (preso por ser uno de los más grandes corruptores de la historia sudamericana) y pide que se libere a su héroe Alberto Fujimori (considerado en el propio Japón como uno de los 7 presidentes más corruptos del globo). La tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, quien sustentó el primer pedido de vacancia, ha sido la dama más prominente en Chimpún Callao, el único partido en la historia peruana que ha gobernado ininterrumpidamente durante 22 años a una urbe importante y donde todos sus 3 alcaldes han estado están presos acusados por corrupción y ser parte de una "organización criminal".

Ambos fungen de demócratas cuando son criaturas políticas de Montesinos y demandan muertos. Montoya ha dicho que la vacancia que él propone va a "tener su cuota de sangre", la cual va a ser, según él, mayor que la que produjo 2 muertos y decenas de heridos en noviembre 2020. Chirinos, antes de presentar la primera moción vacadora, produjo un video junto a las brasas de lo que ella presentaba como el "horno más grande y antiguo" del Perú pidiendo que se echen vivos allí a muchas personas.

La lista en las internas de AP en la cual M. Alva figuraba como candidata a la vicepresidencia, fue Barrenechea quien fue donde los militares a pedirles que hagan un golpe y un "gobierno cívico-militar". La hija de "Vitocho" García Belaúnde, otro líder del ala que apoyó el golpe del belaundista Merino en noviembre 2020, ha hecho un video implorando por una "dictadura de derecha".

Los vacadores acusan a Castillo de "traición a la patria" porque antes de ser candidato pidió que Bolivia tenga acceso al mar, pero el Perú perdió su peor guerra en 1879-84 por defender el litoral boliviano. Fujimori ha sido acusado de haber entregado al Ecuador parte del territorio peruano. Tanto él como Toledo y García concedieron a La Paz la playa de "Boliviamar" en Ilo. Son los vacadores quienes hacen "traición a la patria" al demandar el indulto al saqueador Fujimori, cuando se callaron la boca apenas la Repsol produjo el mayor desastre ecológico marítimo de la historia de Lima y Callao (esto pese a que Montoya se jacta de ser un almirante del Mar de Grau y Chirinos es una de los 4 congresistas por el tan afectado Callao), cuando han firmado la "Carta de Madrid" de los franquistas de Vox que reivindican la conquista o han impulsado un cónclave golpista financiado por una fundación alemana cuyo nombre (Friedrich Naumann) es el de uno de los nacional-sociales, militaristas, antisemitas y expansionistas germanos que sirvieron de inspiración a Hitler.



Vacar a los vacadores



A pesar de que los vacadores invierten fortunas en alquilar buses y personas, y a que tienen la mayoría de los canales y diarios para apoyarles, ninguna de sus marchas ha llenado siquiera media plaza. Nadie pidió la vacancia en medio del último partido de la selección en el estadio nacional, pese a que ellos organizaron una barra.

Más bien, las mayores marchas se han dado pidiendo el cierre del Congreso. En estas 2 semanas que quedan hasta que se discuta la nueva vacancia se requiere que estas aglutinen a decenas o cientos de millares. Se pueden dar marchas antigolpistas simultáneas el mismo día y hora en decenas de lugares y hacer una mega-marcha de los 4 suyos para tomar pacíficamente Lima.

En vez de estar tratando de neutralizar a sus enemigos con constantes concesiones, Castillo debe hacer lo opuesto. Debe implementar un programa de aumento de salarios, eliminación de todas las leyes laborales, reducir la jornada semanal a 40 horas, organizar canastas familiares para los pobres, abaratar los costos de los servicios, anunciar la re-nacionalización de estos, del gas y de las propiedades de la contaminadora Repsol, mandar a Fujimori y a Morales Bermúdez a cárceles comunes y demostrar un manejo transparente y abierto de sus funciones.

Hoy, más que nunca, urge una Constituyente que reorganice el país, elabore una nueva Carta Magna y ponga punto final a una constitución hecha en dictadura, la misma que es responsable de haber producido más de 200 mil muertos durante la pandemia y hoy mucha inestabilidad política. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

