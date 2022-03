AleaSoft: La transición energética se acelera Comunicae

martes, 15 de marzo de 2022, 16:04 h (CET) La Unión Europea parece finalmente dispuesta a hacer cambios para solucionar, lo antes posible y para el largo plazo, las consecuencias de la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania. En este artículo se analizan las propuestas destinadas a la aceleración de la implantación de las energías renovables y el hidrógeno verde Cuando la crisis energética era aún incipiente en Europa, cuando los precios del gas, de los derechos de emisión de CO2 y de los mercados de electricidad empezaron a subir a finales del tercer trimestre de 2021, mucho antes de la crisis geopolítica actual, hubo muchas voces que clamaron que la transición energética hacia una economía completamente descarbonizada se estaba llevando a cabo demasiado deprisa y que eso traería precios de la energía demasiado altos para que la transición fuera justa.

Ahora, pocos meses después, con precios mucho más altos que los de entonces, Europa se ve obligada a acelerar aún más esa transición. Pero las motivaciones han cambiado. Si bien a largo plazo los objetivos son la descarbonización para alcanzar la neutralidad de las emisiones, en el corto plazo el objetivo ha pasado a ser la independencia energética para eliminar los riesgos de depender energéticamente de países como Rusia.

Los planes de la Unión Europea para paliar las consecuencias de la crisis energética

Los planes e intenciones de la Unión Europea abarcan muchos aspectos sobre las consecuencias de la guerra y la crisis energética que está provocando: desde proteger a los consumidores e industria de los altos precios de gas, electricidad y petróleo, hasta reducir la dependencia de las importaciones desde Rusia.

Sobre este último tema, cabe destacar que el conjunto de los países de la Unión importa el 90% del gas que consumen, y que alrededor del 45% de estas importaciones provienen de Rusia. Además, Rusia también copa el 27% de las importaciones de petróleo y el 46% de las de carbón. Según la Comisión Europea, la UE puede conseguir la independencia de las importaciones de gas ruso antes de 2030. Para la dependencia del carbón y petróleo ruso, las expectativas son aún más favorables, dado que existen más posibles proveedores.

La propuesta de la Comisión para reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados desde Rusia se plasmará en un plan denominado REPowerEU que girará en torno a dos puntos: diversificar los suministros de gas y acelerar la reducción del uso de combustibles fósiles. Según AleaSoft Energy Forecasting, estos son precisamente los dos aspectos claves, necesarios y urgentes para mejorar la independencia energética de Europa, con el hidrógeno verde y las energías renovables como principales actores. El objetivo de la reducción de la dependencia energética de Europa es un aspecto clave de la transición energética que esta empresa de consultoría en mercados de energía ha estado planteando ya desde hace años.

Acelerando el hidrógeno verde

En cuanto a la diversificación del suministro de gas, la Comisión propone aumentar las importaciones de GNL por mar, el aumento de las importaciones por gaseoductos desde otros países y acelerar la capacidad de producción de biometano e hidrógeno. Para el biometano, se quiere doblar el objetivo de producción establecido en el paquete Fit for 55 a partir de fuentes sostenibles de residuos y de desechos provenientes de la agricultura.

De cara a la producción de hidrógeno verde, a partir de energías renovables, la intención es aumentarla en 15 millones de toneladas para 2030, además de las 5,6 que ya estaban previstas en el Fit for 55, con el objetivo de reducir entre 25 y 50 bcm anuales el gas importado de Rusia. Para esos 15 millones de toneladas adicionales será necesario aumentar la importación de hidrógeno en 10 millones de toneladas y aumentar la producción local en Europa en 5 millones más. La propuesta de la Comisión deja abierta la posibilidad de tener en cuenta el hidrógeno de otras fuentes no fósiles, como la nuclear, a la hora de remplazar el gas natural.

Para hacer posible el uso de todo este hidrógeno, será necesario, por un lado, estimular su demanda por parte de la industria y del transporte, y, por otro lado, desarrollar un mercado de hidrógeno y unas infraestructuras capaces de transportarlo y almacenarlo. Según AleaSoft Energy Forecasting, el Estado debe tener un papel más activo en la transición hacia el hidrógeno verde, interviniendo directamente en la creación de plantas de generación, sistemas de almacenamiento e infraestructuras de distribución.

Acelerando las energías renovables

En cuanto al pilar de reducir más rápidamente la dependencia de los combustibles fósiles, la Comisión propone que el plan contenga objetivos más ambiciosos para la mejora de la eficiencia energética que los objetivos marcados en el Fit for 55, y también objetivos más altos y tempranos para la implantación de las energías renovables.

La Comisión propone acelerar la tramitación de los proyectos, eliminando las barreras y trabas administrativas que los retrasen u obstaculicen. Según AleaSoft Energy Forecasting, en España, el principal problema actualmente es el de la tramitación administrativa de los proyectos y sería la principal causa afectando el desarrollo de los planes renovables.

La propuesta de plan contempla acelerar las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo, los proyectos de energía eólica y solar fotovoltaica.

También menciona especialmente priorizar aquellos proyectos en la red eléctrica que supongan un paso en la integración en un mercado único, así como los proyectos de interconexiones internacionales, donde pone como ejemplo la interconexión de la península ibérica con el continente y la sincronización del sistema eléctrico de los países bálticos con el resto de países de la UE.

Por el lado de la demanda, la Comisión, junto con el Banco Europeo de Inversiones, decidirán cuales son los mecanismos de financiación más adecuados para promover los PPA (Power Purchase Agreements), para que nuevos tipos de offtakers puedan participar en ellos, como pequeñas y medianas industrias.

Análisis de AleaSoft Energy Forecasting sobre las perspectivas de los mercados de energía en Europa y la financiación de proyectos renovables

Estas propuestas de la Comisión Europea, así como la evolución de los mercados de energía en Europa, serán analizadas en la siguiente edición del webinar mensual de AleaSoft Energy Forecasting. La edición de marzo tendrá lugar el día 17 y contará con la presencia de EY, con ponentes y participantes en la mesa de análisis, para tratar temas de actualidad del sector de la energía en Europa como las novedades regulatorias en España, la financiación de proyectos de energías renovables, los PPA, el autoconsumo y la valoración de carteras.

Para más información, es posible dirigirse al siguiente enlace: https://aleasoft.com/es/transicion-energetica-acelera/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.