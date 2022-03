El Tour Auto 2022 contará con una extraordinaria participación Más de 230 coches figuran en la lista provisional de inscritos de este prestigioso rally reservado a vehículos clásicos e históricos de competición Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 15 de marzo de 2022, 13:02 h (CET) Cuando aún no se ha cerrado el plazo para la solicitud de inscripciones, más de 230 equipos forman parte de la lista de participantes del ‘Tour Auto Automobile 2022’, el más prestigioso rally a nivel mundial reservado a vehículos clásicos e históricos de competición. La prueba empezará el 26 de abril en París (Château de Rambouillet) y finalizará el 30 de abril en Andorra la Vella después de haber disputado cinco etapas con finales en La Baule, Limoges, Burdeos y Pau. La quinta etapa, que empezará en esta última ciudad y terminará en Andorra, disputará tres especiales de montaña, la última de ellas en el Coll d’Ordino.

Un auténtico alud de máquinas con una gran interés histórico participarán en la 31ª edición del Tour Auto. La organización, Peter Auto, ha comunicado que la prueba celebrará el 50 aniversario de la famosa victoria del Ferrari 365 GTB/4 de grupo 4 que logró el doblete en la edición de 1972. Este modelo, apodado “Daytona”, fue pilotado en las dos primeras posiciones del Tour Auto de ese año por Jean-Claude Andruet-“Biche” y Daniël Rouveyran-François Migault. Se espera que participen en el Tour Auto 2022 un total de 7 unidades de este extraordinario GT.

Además de diversos Ferrari 365, 308 y 250, multitud de coches llamarán la atención de los aficionados: Lancia Stratos HF, una gran cantidad de Porsche 911 de todas las versiones destacando el Carrera 3.0 RSR, De Tomaso Pantera, BMW M1 Procar, Shelby Cobra, Porsche 904 GTS, Alpine A-110 y A-310, Jaguar E-Type, Ligier JS2, Panhard Dyna X87, Chevrolet Camaro, etc.



El Tour Auto 2022 entrará en Andorra procedente de Francia por Pas de la Casa y se dirigirá a continuación hasta Ordino. Los primeros coches llegarán a este enclave a partir de las 14 horas, entrarán en un reagrupamiento de 20’ en el centro de la villa para disputar a continuación la prueba especial final en el Coll d’Ordino.

Tras la disputa de la cronometrada los vehículos se dirigirán al Parc Central de Andorra la Vella, punto final del rally. Por la noche de este mismo día 30, en el complejo deportivo Prat del Roure (Escaldes-Engordany), se celebrará la cena de gala y reparto de premios de los mejores clasificados de la etapa Pau-Andorra. Tras pernoctar en Andorra, a mediodía del domingo 1 de mayo se repartirán los premios finales del Tour Auto 2022 en el Andorra Park Hotel (Andorra la Vella).

El Automòbil Club d’Andorra y ACA Esportiva, en estrecha colaboración con Andorra Turisme, Andorra Business y los Comuns de Andorra la Vella, Escaldes-Engordany y Ordino, harán posible que se pueda vivir en el país esta importante celebración automovilística que tendrá una gran visibilidad en medios europeos de todo tipo.



Este gran evento automovilístico será el primero de los seis que se celebrarán en Andorra durante 2022. Tras el Tour Auto visitarán el país el GT Tour Cevennes-Roussillon (19-20 de mayo) y Le Grand Tour (26 de mayo). Las organizaciones propias de ACA Esportiva serán la Pujada Arinsal (17 a 19 de junio), Ralli d'Andorra (17-18 de septiembre) y Andorra Sotheby's Winter Rally (18 de diciembre).

