Cómo solicitar las ayudas del programa Kit Digital

viernes, 11 de marzo de 2022, 11:05 h (CET) Publicada la lista de agentes digitalizadores, las PYMES de entre 10 y 49 empleados podrán comenzar a solicitar su bono a partir del 15 marzo Kit Digital es el programa mediante el cual las empresas van a conseguir su transformación digital, lo que les permitirá llegar a ser más competitivas. Se trata de una oportunidad única para poder optar a unas ayudas que serán el motor que impulse el cambio de muchas empresas españolas para adaptarse a las necesidades actuales.

Gracias a estas ayudas financiadas por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation, muchas empresas podrán acceder a estas subvenciones a fondo perdido de hasta 12.000€, cuantía que dependerá del tamaño de la empresa.

Las empresas beneficiarias pueden escoger entre una o más soluciones de las disponibles en el catálogo, siempre y cuando no superen el importe máximo de ayuda establecido para cada una de ellas.

Presentación de solicitudes

A partir del 15 de marzo, se pueden solicitar las ayudas de la primera convocatoria destinadas a PYMES que tengan entre 10-49 empleados. Se van a conceder en función de la fecha de presentación, por lo que el tiempo corre en contra de aquellas empresas que no sean rápidas a la hora de solicitar estas ayudas.

Además, la solicitud y presentación de la documentación necesaria deberá hacerse de manera online a través de la sede electrónica de Red.es

Dayvo como Agente Digitalizador del programa Kit Digital

Una vez publicado el listado de agentes digitalizadores adheridos al programa Kit Digital, cada empresa solictante podrá seleccionar la empresa que más se adapte a las necesidades que requiera su negocio. En este caso, Dayvo Sistemas se presenta como la solución perfecta para plantear y ejecutar la estrategia de Marketing Digital de cada proyecto. Con 17 años de experiencia en el sector y más de 12.000 proyectos gestionados, esta agencia ofrece diseño de páginas web o ecommerce y diferentes soluciones de marketing digital.

Además de ser Agente Digitalizador, Dayvo actúa como representante voluntario, una figura establecida por el programa para facilitar la gestión y la tramitación de las solicitudes. De esta manera, Dayvo se encarga de tramitar en nombre de las empresas la solicitud de su bono digital dentro de los plazos establecidos.

