Trending Pharma introduce en el canal farmacia chicles, con 14 funciones distintas, de efecto instantáneo

viernes, 11 de marzo de 2022, 10:53 h (CET) Estos productos ofrecen diferentes efectos: drenante, saciante, polivitamínico, vigorizantes, para dejar de fumar, activadores de bronceado, etc La marca Trending Pharma, especializada en la comercialización de productos naturales para el canal farmacia, amplía ahora su gama de productos, con una interesante innovación. Se trata de la gama de chicles funcionales WUG, de efecto instantáneo.

En conjunto, la compañía oferta 14 productos distintos, desde chicles drenantes a chicles saciantes, polivitamínicos, estimulantes sexuales o vigorizantes, para dejar de fumar, para eliminar el apetito, energéticos, que aportan vitalidad, relajantes con valeriana, activadores del bronceado, etc.

Otra de las grandes ventajas de los chicles Wug Functional Gums es su rápido efecto. Los chicles, frente al sistema tradicional -bebidas, geles, shots, pastillas o snacks-, que necesitan del proceso digestivo para su correcta asimilación -lo que implica un retardo de 30 ó 40 minutos-, permiten notar los efectos en cinco minutos, dado que sus principios activos son asimilados por la mucosa bucal, de forma casi automática.

Los chicles WUG Functional Gums tienen una composición similar a la de un chicle convencional. La gran diferencia, es que la goma de mascar utilizada por WUG es de mayor calidad para facilitar la incorporación de los principios activos, y de los extractos de plantas y vitaminas que les confieren las propiedades funcionales: oligoelementos, plantas, aminoácidos, carotenos, betacarotenos, extractos de frutas, antioxidantes naturales y vitaminas, etcétera, según el efecto deseado. Y están edulcorados con Stevia, lo que posibilita su consumo hasta por los diabéticos

Los chicles Wug Functional Gums se presentan en frascos de 15 unidades y su precio es de 8,95 €

Más información sobre Wug Functional Gums

El origen de los chicles funcionales Wug proviene de una empresa cordobesa. Tras analizar numerosos estudios científicos que prueban la eficacia de la administración instantánea de cafeína mediante la masticación (vía sublingual), frente a la digestión, que requieren el resto de productos convencionales; y comprobar que solo existían empresas dedicadas a la fabricación de chicles energéticos para el campo militar, comenzó a surgir en sus dos socios fundadores la idea de fabricar una variedad de chicles funcionales para todos los consumidores.

A partir de esta idea, la compañía arrancó todo el proceso industrial y de patentes a nivel mundial. Actualmente, la marca está en proceso de internacionalización en Latinoamérica, Oriente Medio, Rumanía y países Nórdicos. Wug Functional Gums pertenece a una empresa danesa si bien el producto se embliste y envasa en Córdoba, y a partir de ahora se comercializará por Trending Import, propietaria de Trending Pharma, desde Sevilla.

Más información sobre Trending Pharma

Trending Pharma es una marca de Trending Import, una compañía 100% española, fundada en 2017 en Sevilla. La empresa está especializada en el mundo de la cosmética y dedicada a la creación de marca y comercialización de productos cosméticos en España y Portugal.

La compañía cuenta en la actualidad con una plantilla compuesta por 65 empleados -entre los que se encuentran farmacéuticos, dermatólogos, cosmetólogos, y un potente departamento de I+D- y comercializa ya sus productos de manera exclusiva en el canal farmacia. Su máximo responsable prevé incrementar el número de puntos de venta en un 200% a lo largo de 2022.

Sus productos se dirigen principalmente a mujeres de entre los 25 y 55 años, consumidoras con una filosofía de vida de estilo saludable, que aprecian el consumo inteligente y sostenible, y preocupadas por utilizar productos de alta fiabilidad.

Trending Pharma distribuye actualmente en el canal farmacia tres marcas, -Youth Lab, Amazonic, y Wug- todas ellas formuladas con ingredientes y principios activos naturales, son 100% saludables, cruelty free (rechaza los productos testados en animales) y libres de cualquier sustancia tóxica o sintética.

Cuenta con seis centros logísticos propios, ubicados dos en Bollullos (Huelva), tres en Benacazón (Sevilla) y uno en Madrid que superan los 10.000 m2, y presencia en más de 1.500 puntos de venta.

