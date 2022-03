La electricidad se encareció un 80,5% interanual en febrero y los combustibles líquidos lo hicieron un 52,3% Según los datos del IPC publicados por el Instituto Nacional de Estadística Redacción

viernes, 11 de marzo de 2022, 12:12 h (CET) El precio de la electricidad volvió a acelerar en febrero su encarecimiento respecto al mismo mes del año anterior, con una tasa interanual del 80,5%, mientras que los combustibles líquidos vieron aumentar su precio un 52,3%, según los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que en su dato general refleja que la tasa interanual en febrero fue del 7,6%.

Los datos del INE indican que el grupo formado por ‘Electricidad, gas y otros combustibles’, que agrupa todos los productos energéticos, registró un incremento en sus precios del 60,3% respecto a febrero de 2021, tras el 39,6% de enero. Así, el precio de este grupo de productos y servicios encadena doce meses consecutivos de subidas, ya que la última vez que descendió fue en febrero de 2021 (-3,6%). De estas 12 subidas, además, once de ellas han sido superiores al 20%, siendo la de este mes de febrero de 2022 la más pronunciada.

En lo que se refiere a la variación mensual, ‘Electricidad, gas y otros combustibles’ experimentó un encarecimiento del 0,8% respecto a enero, mes en el que la variación fue del -0,6% respecto a diciembre de 2021.

Por componente, la electricidad se encareció un 80,5% respecto a febrero de 2021, mientras el gas natural y gas ciudad lo hizo un 12,1%, los hidrocarburos licuados -butano, propano, etc- lo hicieron un 33,5% y los combustibles líquidos vieron subir su precio un 52,3%.

Así, salvo el gas natural y gas ciudad, que encadena ocho meses consecutivos de subida interanual, los otros tres productos energéticos acumulan doce meses seguidos de incremento de precios. En este sentido, cabe destacar que la electricidad seis subidas consecutivas superiores al 40% y once superiores al 25%, mientras que los combustibles líquidos encadenan seis incrementos de más del 40% y once por encima del 30%.

