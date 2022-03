Recordando a López Vázquez El centenario del actor es uno de los temas protagonistas del Especial Academia de Cine 2022 Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 11 de marzo de 2022, 11:58 h (CET) La Academia inicia la tercera semana de marzo recordando a José Luis López Vázquez. En el año del centenario de su nacimiento, su hijo, José Luis López Magerus, y las actrices Irene Escolar, Carmen Machi y Kiti Mánver han escogido la que para cada uno es la película 'imprescindible' de la filmografía del gran intérprete madrileño.

Habla, mudita –14 de marzo–, Un millón en la basura –día 17–, Atraco a las tres –día 18– y No es bueno que el hombre esté solo –25 de marzo–, son las historias elegidas. Estas sesiones, que comenzarán a las 19:00 horas, se acompañarán de encuentros y presentaciones con el hijo del prolífico actor, José Luis López Magerus, los directores Manuel Gutiérrez Aragón, Pedro Olea y Roberto J. Oltra y la historiadora de cine Alba Gómez.



El lunes 14, tras el pase de Habla, mudita, su director, Gutiérrez Aragón, acompañado por López Magerus y Alba Gómez, conversará con el público; mientras que el 25 de marzo, tras la exhibición de No es bueno que el hombre esté solo, lo hará su realizador, Pedro Olea.



Estas proyecciónes cuentan con la colaboración de Mercury Films. Más información sobre la venta y reserva de entradas en www.academiadecine.com/actividades.

Especial Academia de Cine 2022

El centenario de José Luis López Vázquez es uno de los contenidos destacados del Especial Academia de Cine 2022, publicación que cuenta con las firmas de su hijo José Luis López Magerus, Juan José Campanella, Guillermo Balmori, Pedro Olea, Manuel Gutiérrez Aragón, Assumpta Serna y Javier Gutiérrez, cuyos artículos ofrecen diferentes visiones de su vida personal y profesional que nos ayudan a conocer más y mejor a este gran genio de la interpretación. También se incluye una entrevista con Carmen de la Maza, última pareja del actor y que falleció pocos días después de su realización.



