Las últimas tendencias en el ámbito de la creatividad y el diseño en la nueva edición del Festival OFFF

OFFF reúne a la comunidad más amplia de profesionales del sector del diseño y creatividad local e internacional. Sigue siendo un evento de referencia a nivel mundial y desde su lanzamiento en el año 2000 se ha organizado en más de 40 ciudades, con próximas ediciones en Barcelona, Tel Aviv y Sevilla. Hoy en día, OFFF es una forma de entender la creatividad visual.

El cartel de la 21ª edición será uno de los más fuertes de su historia, reuniendo a más de 62 ponentes vinculados con el ámbito de la creatividad, el diseño, el arte visual y la cultura digital. El festival celebrará conferencias, workshops, masterclasses, instalaciones, sesiones creativas en diferentes espacios del Disseny Hub Barcelona: sala Roots, sala Open Room, sala AND... y el nuevo espacio Agora que acomodará las masterclases. Como cada año, el festival brindará acceso gratuito a las Fun Zone en los espacios exteriores del Disseny Hub con una propuesta gastronómica y streaming de las conferencias en vivo.



Entre los invitados destacados están el icónico David Carson, que capitaneará un workshop donde el público podrá crear su propio cartel utilizando su famosa técnica collage; DixonBaxi, la agencia de diseño con sedes en todo el mundo; Joshua Davis, en una conferencia donde desgranará todo su trabajo para tener una visión completa de su trayectoria. También habrá charlas del creativo colorista Musketon, una de las diseñadoras gráficas más aclamadas del momento y socia de la consultora de diseño Pentagram, Paula Scher, así como Porto Rocha, Refik Anadol uno de los pioneros en la estética de la inteligencia artificial, el escritor y director más detallista, Stuart Langfield, o el muralista e ilustrador Timothy Goodman entre muchos más.



La presente edición del festival se inaugurará con la presentación del rebranding y nueva identidad visual de del OFFF a cargo del estudio barcelonés VASAVA. Además de su aplicación como campaña de OFFF 2022, la nueva identidad visual se presentará también en la renovada página web del festival. El cambio nace de la necesidad de evolucionar y transformar constantemente no sólo la apariencia del festival, sino también sus objetivos, cada vez más ambiciosos y universales.



En esta edición, OFFF cuenta con el apoyo institucional de Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, Disseny Hub Barcelona, Institut Ramon Llull y los patrocinadores oficiales: Adobe, Wix Playground, Moritz, EditorX, Roca Gallery entre otros colaboradores.



En la colaboración con Wix Playground, OFFF presenta un nuevo concurso para los jóvenes talentos creativos "On the Rise 2022" (diseñadores, ilustradores, directores y otros profesionales creativos emergentes), ofreciendo un escenario para mostrar su trabajo y recibir el merecido reconocimiento de la comunidad creativa internacional.



La clausura del OFFF será el sábado 7 de mayo con Main titles (títulos de crédito) que estarán dirigidos por GMUNK, el visionario cuya creatividad e innovación le ha consolidado como uno de los mejores directores visuales a nivel mundial.



El festival ya tiene las entradas a la venta en su web. En esta edición 2022 también se ofrecerán tickets para los workshops, masterclasses y los tickets de un día o el abono completo para asistir a sesiones retransmitidas por streaming.