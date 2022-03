La piel del diablo Venancio Rodríguez Sanz Lectores

@DiarioSigloXXI

viernes, 11 de marzo de 2022, 08:20 h (CET) La gravedad es una asesina porque si te tiras de un quinto piso, te mata. ¿Hay algún error en esta frase? ¿Podría ser que el error estuviera en hacer edificios de 5 plantas? ¿Podría ser que el error estuviera en el suelo que hay debajo del edificio? ¿El error está en Dios cuando ordenó el mundo? Donde seguro que no está el error es en mí cuando catalogo a la gravedad de asesina ¿verdad?

Bien, en el conflicto entre Estados Unidos, Rusia, Ucrania y el resto del mundo ¿Dónde está el error? ¿Quién es el malo aquí? A ver, se podría decir que, en general, en Estados Unidos son santos y el hecho de querer poner bases de la Otan en la frontera con Rusia, venderles armas a éstos y a nosotros su gas, es por el bien de los países aliados. Se podría decir que Ucrania es un país soberano en el que el Gobierno está compuesto de buena gente y matan solo un poco, pero es de amor a los civiles de Donetsk y Lugansk y, solo quieren entrar en la Otan por el bien de la humanidad.

Se podría decir que, en su gran mayoría, el resto del mundo va buscando el bien, la justicia y el amor a los demás, sin duda. El malo aquí es Rusia (la gravedad) por cumplir con su cometido, defenderse y sacar la cara a los ciudadanos de la zona de Donbass, ¿verdad? Ya tenemos al culpable y aquí nos quedamos ¿para qué pensar más? No me extraña que la diplomacia no llegue a un acuerdo para que termine el conflicto, la verdad es que somos todos de la piel del diablo. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Cómo evitar ser espectador del reality guerra No se puede pensar en estado de alienación total y para pensar, es requisito fundamental ser libre de todo prejuicio infundado ​Paz en Ucrania A una quincena del inicio de la guerra más peligrosa de este milenio Fundamentalistas del beneficio, integristas de la cobardía Venancio Rodríguez Sanz ¿Quién no creía en la remontada? Laura Boo Ruiz, Santander La luz y el sol vienen del cielo Jaime Fomperosa Aparicio, Santander