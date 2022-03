Cómo saber si un casino online es legal Cada país tiene sus propias leyes con respecto al juego y los organismos reguladores varían Redacción

viernes, 11 de marzo de 2022, 08:10 h (CET) Una de las primeras características que debemos evaluar de un casino antes de jugar en él es su regulación, es decir, qué licencias tiene, si son reales y si están vigentes. De esta manera podemos saber que el sitio es seguro. Existen muchas plataformas que hacen análisis completos de los mejores casinos, como Sloterman. En dichas reseñas, el jugador puede ver si el casino es legal o no, sus licencias y demás certificados de seguridad. Solo así podrás realizar depósitos con confianza.

Existen diferentes tipos de licencias, certificaciones, permisos y registros que debe tener un casino para ser legal. Cada país tiene sus propias leyes con respecto al juego y los organismos reguladores varían. Sin embargo, su objetivo es el mismo, garantizar la protección de los jugadores a través de la regulación legal de las plataformas de juegos de azar. Estos sitios deberán cumplir con ciertos estándares de calidad y seguridad para poder recibir licencias de juego.

Licencias de un casino online legal

Cualquier plataforma que implique transacciones con dinero real debe estar regulada y supervisada por autoridades en la materia. En el caso de los casinos online, las autoridades reguladoras de los juegos garantizan el cumplimiento de las leyes del país en el que se presenta el casino. También establecen parámetros de conducta y resguardo de fondos, políticas de privacidad, normas de juego seguro, entre otras restricciones.

Todo esto tiene como objetivo evitar que los jugadores sean estafados o su información sea usada de forma ilegal. Estas organizaciones también se encargan de proteger a los menores de edad y personas vulnerables de los efectos negativos de los juegos de azar, implementando reglas de juego responsable.

Así, un casino online legal debe estar debidamente registrado, licenciado y supervisado. Todas sus operaciones son controladas, y los jugadores tienen un organismo al cual acudir en caso de irregularidades.

Existen diferentes países que emiten licencias para casinos en línea. A continuación destacamos los principales organismos que regulan los casinos que podrás encontrar en Latinoamérica.

MGA – Malta

La Autoridad de Juegos de Malta (Malta Gaming Authority) es una de las instituciones reguladoras de casinos y apuestas más reconocidas del mundo. Este país goza de una excelente legislación en esta materia, por lo que los casinos regulados por este organismo son muy confiables. Los permisos son otorgados solo a casinos que cumplan con un estricto control de seguridad y calidad.

eGaming - Curazao

Es otro de los organismos que tiene gran presencia en los casinos disponibles en Latinoamérica. Se trata de una de las instituciones reguladoras más antiguas y controla tanto a los proveedores de software como a los casinos que los ofrecen. Al igual que en Malta, en Curazao las leyes que regulan el juego son muy estrictas, por lo que los casinos deben pasar por una evaluación exhaustiva para recibir esta licencia.

Gambling Commission – Reino Unido

La Comisión de Juego de Reino Unido es quizá uno de los organismos más respetados en la industria. Autoriza y vigila los casinos que tienen sede en UK, controlando y regulando sus actividades y vigilando que cumplan con las leyes aplicables a todos los juegos de mesa, como la ruleta, el póker, el blackjack y muchos más.

DGOJ - España

Todos los casinos con sede en España deben tener licencia de la Dirección General de Ordenación de Juegos, un organismo que está bajo la supervisión del Ministerio de Hacienda. Los casinos con esta licencia son legales y seguros.

En conclusión, el registro y licencia de un casino es uno de los primeros parámetros a evaluar a la hora de jugar online. Evita las estafas rechazando cualquier sitio que no esté regulado o cuya licencia no se encuentre vigente.

