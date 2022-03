El informe de tendencias en los viajes en 2022 creado por Cloudbeds revela 3 nuevas tendencias de reserva

Reflexionando sobre un año de grandes cambios en el sector de los viajes, el Informe de Tendencias de Viajes 2022 de Cloudbeds analiza las nuevas tendencias de reserva que permiten a los hoteleros y propietarios con experiencia obtener más ingresos y rentabilidad de sus futuros huéspedes Cloudbeds, el software de gestión hotelera de más rápido crecimiento en el sector hotelero, lanza su informe sobre las tendencias de los viajes en 2022, en el que se destacan nueve tendencias clave en materia de reservas, viajes y macrotendencias que darán forma al futuro del sector hotelero, a medida que se aprende de los efectos de la pandemia de Covid-19. La demanda dinámica, las reservas directas y las estancias más largas son tres áreas identificadas que liderarán las tendencias de reserva para 2022.

El informe, que utiliza múltiples recursos de buena reputación de todo el sector de los viajes, como Expedia, Vrbo, Airbnb y Skift, además de plataformas de datos de hostelería como STR para formar sus conclusiones, ofrece una visión de cómo la pandemia ha influido en tres grandes cambios en los hábitos de reserva que afectarán a los negocios de alojamiento en 2022.

El informe también ofrece consejos útiles sobre cómo responder a estas tendencias cambiantes, así como valiosas recomendaciones a los hoteleros y propietarios sobre las áreas del negocio en las que invertir, y herramientas y técnicas útiles sobre cómo adaptar, actualizar y promocionar su oferta para optimizar todas las oportunidades de generación de ingresos disponibles.

3 tendencias clave de las reservas

Un entorno de demanda dinámico

Uno de los mayores impactos de la pandemia es que la demanda de viajes ha sido constantemente impredecible. Incluso factores como la ubicación y la estacionalidad ya no son tan fiables como antes. Gran parte de la imprevisibilidad ha sido impulsada por los cierres y los cambios en las restricciones fronterizas, lo que ha obligado a muchos viajeros a cancelar o cambiar sus planes en el último minuto.

Un solo comunicado puede provocar también enormes repuntes de la demanda.

Las búsquedas de viajes desde EMEA a Estados Unidos aumentaron un 95% semana a semana en Expedia después de que la Casa Blanca anunciara que pronto levantaría las restricciones de viaje para los visitantes internacionales vacunados.

Los viajeros, ahora acostumbrados a estas incertidumbres, han modificado sus hábitos de reserva en consecuencia. Los plazos de reserva se han reducido considerablemente, y muchos consumidores prefieren esperar a que se acerque la fecha de su viaje para reservarlo.

Un impresionante 79% de los viajeros reservan ahora en los 14 días anteriores a la fecha de su estancia, frente al 24% del año anterior, según STR.

La flexibilidad sigue siendo una prioridad para muchos viajeros: casi uno de cada tres viajeros afirma que la política de cancelación de un proveedor de alojamiento es uno de los tres principales factores que influyen en la reserva.

Un número cada vez más alto de viajeros aprovecha la flexibilidad "acumulando viajes", es decir, reservando dos o más viajes durante el mismo periodo de viaje en caso de que los problemas relacionados con la covid arruinen sus planes de viaje preferidos. Para aprovechar estas subidas de demanda y cambios frecuentes, es recomendable para los hoteleros el uso de un channel manager para ampliar y automatizar su distribución en línea. Los viajeros prefieren reservar directamente

Al principio de la pandemia, cuando las órdenes de bloqueo provocaron cancelaciones masivas de viajes, muchos consumidores se sintieron frustrados con las agencias de viajes en línea por su escasa comunicación y los largos retrasos en la concesión de reembolsos. La prensa negativa resultante debilitó la confianza de los consumidores en la reserva con las OTAs.

En una encuesta realizada por GlobalData en junio de 2021, el 39% de los consumidores dijo que normalmente reservaría directamente, frente al 17% que optaría por las OTA y los sitios de comparación de precios. Dicha preferencia empuja a los establecimientos a adoptar nuevas tecnologías como el motor de reservas hotelero.

Según Skift, el 56% de las reservas en hoteles independientes procedieron de canales directos en 2020, frente al 39% de 2019, un cambio de 17 puntos. Los viajeros reservan estancias más largas

Antes de la pandemia, las escapadas de fin de semana eran uno de los tipos de viaje más populares, pero esa tendencia ha cambiado.

Una encuesta de GlobalData reveló que el 44% de los viajeros prefiere viajes de ocio de al menos 7 noches, y el 26% de los viajeros prefiere estancias de más de 10 noches.

Las estancias prolongadas también están aumentando su popularidad: Según el informe de resultados del tercer trimestre de 2021 de Airbnb, las estancias prolongadas de 28 días o más son la duración de los viajes que más crece en la empresa y representan el 20% de las noches reservadas ese trimestre, frente al 14% del trimestre del año anterior. Sobre Cloudbeds

Fundada en 2012, Cloudbeds es el proveedor de tecnología de más rápido crecimiento de la industria hotelera, sirviendo a una clientela global de más de 22.000 propiedades independientes en 157 países. Su galardonada plataforma Cloudbeds Hospitality Platform combina a la perfección las herramientas de gestión de operaciones, ingresos, distribución y marketing con un mercado de integraciones para terceros para ayudar a los hoteleros y anfitriones a aumentar los ingresos, optimizar las operaciones y ofrecer experiencias memorables a sus huéspedes. Cloudbeds fue nombrado PMS No. 1, Motor de reservas No. 1 y Hoteliers Choice por Hotel Tech Report en 2021, y ha sido reconocido por Technology Fast 5000 de Deloitte en 2020 e Inc. 500 en 2019.

Para obtener más información, visita www.cloudbeds.com/es/.