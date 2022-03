Mostradores de madera de olivo para darle un toque único a la decoración de un restaurante Emprendedores de Hoy

jueves, 10 de marzo de 2022, 10:26 h (CET)

En la decoración de interiores de restaurantes, una de las piezas más buscadas son los mostradores. Estos, más allá de la estética, deben ser funcionales para mejorar la estadía de las personas.

Estos son un elemento importante para que los visitantes puedan acercarse a hacer sus pedidos o incluso comer, dependiendo de la modalidad del local. Por otra parte, como es un mueble de gran tamaño, necesita tener un diseño especial y color agradable. En este sentido, un mostrador de madera de olivo puede darle un toque original a la decoración. En Encimeras de Olivo, es posible conseguir modelos con cualquier especificación que solicite el cliente.

Los beneficios de usar madera de olivo en los muebles de un restaurante El árbol de olivo también se utiliza para extraer aceite de sus aceitunas. Al llegar a su etapa adulta, puede medir hasta 25 metros y tener 10 metros de diámetro. Cada pieza de madera que se extrae de él tiene una veta irregular que forma dibujos diferentes y llamativos. Adicionalmente, se caracteriza por ser una de las maderas más compactas y resistentes en el mundo, es fácil de pulir, mantener y moldear.

En cuanto a estilo, el mobiliario fabricado con este material puede tener un aspecto tanto rústico como elegante, así que puede funcionar para una variedad de locales. Asimismo, ofrece un sinfín de tonalidades que van desde el ocre verdoso a tonos marrones y rojizos.

Es ideal para fabricar mobiliario, sobre todo aquellos que estarán en la cocina o restaurantes como los mostradores. Cuenta con propiedades antibacterianas, es resistente a hongos y no absorbe los olores. Esto se debe a que tiene una muy baja porosidad, por lo que los líquidos no pueden traspasar esta madera.

Diseño de mostradores de olivo a la medida La madera de olivo puede usarse para múltiples propósitos. Aunque es posible conseguir muebles en el mercado, muchas personas y negocios prefieren solicitar modelos personalizados. En esos casos, se puede contar con Encimeras de Olivo, un departamento de la empresa familiar Carpintería Santa Clara, que trabaja con la madera de manera artesanal y con una fabricación innovadora.

La empresa se asegura de seguir las especificaciones de sus clientes para que elijan la cantidad de agujeros, vetas y formas, entre otras características de la pieza. Además de mostradores especiales para restaurantes, fabrican encimeras de baño y cocina, sillas, taburetes, espejos, mesas, entre otros. También pueden emplear otros materiales como el nogal, fresno olivato, pino y cerezo.

A diferencia de otras empresas del mercado que promedian el coste según los bordes naturales, Encimeras de Olivo lo hace basada en las características de la pieza. Tener muebles hechos con materiales resistentes y de alta calidad es una inversión a largo plazo.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.