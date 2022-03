​X Juegos Nacionales de Trasplantados, Gijón 2022 Del 28 de abril al 02 de mayo de 2022 Redacción

@DiarioSigloXXI

jueves, 10 de marzo de 2022, 12:38 h (CET) Los Juegos Nacionales de Trasplantados constituyen el marco inigualable para la convivencia, la competición y el estímulo dirigido a todas las personas trasplantadas, en diálisis, y en lista de espera para trasplante a través de la actividad física y el deporte (cada uno a su nivel). La actividad física constituye un elemento muy importante, antes y después del trasplante, en la recuperación desde tres puntos de vista fundamentales: el físico; el emocional; y el social.



Por supuesto, manifestar nuestro eterno agradecimiento y rendir homenaje a todos los donantes y sus familias, y a todas las personas, sanitarios y no sanitarios, que forman parte de esta cadena de vida que se constituye con férreos eslabones, esto es, la donación y el trasplante.



Todo ello nos lleva a la consecución de un objetivo común, la concienciación de la sociedad sobre la necesidad de la donación de sangre, órganos, tejidos, y médula.

La Asociación sin ánimo de lucro Deporte y Trasplante España organiza los Juegos en colaboración con el Ayuntamiento de Gijón con el fin de promover la donación de órganos y médula y sensibilizar a la población acerca de los beneficios del trasplante, así como fomentar la práctica del ejercicio físico, el deporte de competición y hábitos saludables entre las personas trasplantadas, mostrando la calidad de vida que llegan a tener, la superación de retos y metas personales y su gratitud ante una nuevas oportunidades. Además, esta décima edición quiere rendir homenaje a Vicente Granados, Presidente de la Asociación, fallecido el pasado mes de noviembre.

Lugar de celebración: Gijón (Asturias, España)

Fechas: del 28 de abril al 02 de mayo de 2022

Actos previos a los Juegos Nacionales de Trasplantados

Presentación oficial de los JNT – 19 del mes de abril

Jornada «Los Trasplantes, mejor con deporte» – 29 de abril por la mañana

Acto de inauguración – 29 de abril por la mañana

Partido amistoso por la donación: Veteranos Sporting de Gijón - Selección DYTE- 29 de abril por la mañana en la escuela de Mareo. Gijón acogerá del 28 de abril al 2 de mayo de este año los X Juegos Nacionales de Trasplantados. Es la primera vez que esta competición, en la que se estima una participación de más de 150 participantes. Se celebrarán competiciones en 13 modalidades diferentes, como pádel, bádminton y tenis de mesa, natación, golf individual y en parejas, tenis, petanca, atletismo, dardos, petanca, bolos, ciclismo y un triatlón virtual. Además, tendrá lugar la mini-maratón 5 km ‘Carrera por la vida, por la donación y la sanidad pública’ integrada en la Media Maratón de Gijón.

A pesar de las dificultades generadas por cada una de las olas de la pandemia, a lo largo del pasado año se realizaron en nuestro país 4.781 trasplantes de órganos, lo que corresponde a una tasa de 101 por millón de población (p.m.p.). Este número de trasplantes fue posible gracias a las 1.905 personas que donaron sus órganos tras fallecer, lo que sitúa la tasa de donación en 40,2 donantes p.m.p., y a las 324 personas que donaron un riñón (323) o parte de su hígado (1) en vida. Aunque las tasas no alcanzan los niveles récord registrados en España en 2019, estos datos reflejan una recuperación del 8% en trasplante y del 7% en donación de órganos en comparación con 2020. (datos ONT).

El plazo de inscripción está abierto. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​X Juegos Nacionales de Trasplantados, Gijón 2022 Del 28 de abril al 02 de mayo de 2022 Pol Makuri reivindica la igualdad de oportunidades entre los deportistas Tras su participación en el sprint de esquí de fondo en Pekín 2022 Sofía-Xuan Zhang conquista su segundo título de Campeona de España Absoluta en Santander Tenis de mesa - Campeonatos Nacionales - Campeonatos de España 2022 Tomás Elías González Benítez: “La era post Rossi del motociclismo comienza con tres victorias italianas” ​Migno, Vietti y Bastianini subieron a lo alto del podium en Losail, en la primera carrera de 2022 ​Organizaciones juveniles piden sancionar la violencia en el deporte, tras lo ocurrido en el encuentro Querétaro - Atlas Los sucesos violentos han dejado más de una veintena de heridos de diferente gravedad