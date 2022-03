AsorCAD anuncia la apertura de su nueva oficina en DFactory Barcelona Comunicae

jueves, 10 de marzo de 2022, 09:05 h (CET) AsorCAD Engineering, empresa líder en servicios de escaneado 3d, ingeniería inversa y metrología 3d, se suma a la lista de compañías confirmadas dentro del ecosistema DFactory Barcelona, junto a otras compañías referentes de tecnología 4.0 DFactory Barcelona, el nodo de industria 4.0 impulsado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona y que cuenta con Leitat como Technological Partner, cuenta desde ahora con la empresa AsorCAD, como nuevo miembro del ecosistema DFactory Barcelona.

AsorCAD es una de las primeras empresas que confirmaron su participación en el ecosistema DFactory Barcelona y se incorpora al listado de empresas especialistas en tecnología 4.0 del ecosistema, poniendo sus conocimientos y recursos al servicio de la iniciativa para el desarrollo de sus proyectos de innovación.

El modelo de gestión consistirá en la coordinación y colaboración de proyectos entre multinacionales, empresas locales y startup para generar tecnología conjunta y nuevos modelos de negocio, que permitirá contar con mapeos tecnológicos actualizados, realizar matchings de las distintas capacidades científico-tecnológicas de los diferentes actores implicados e identificar potenciales líneas conjuntas de investigación.

Antonio Sánchez, CEO de AsorCAD Engineering, valora la interacción con el ecosistema de DFactory Barcelona, “La Cooperación es uno de nuestros valores desde el nacimiento de AsorCAD y creemos que formar parte del ecosistema DFactory nos da la magnífica oportunidad de demostrar que todas las empresas participantes nos podemos beneficiar de la cooperación mutua para seguir creciendo y aportando valor a todos los proyectos que se planteen”.

Así, el objetivo es contribuir a la mejora de la competitividad del sector manufacturero y a la transformación económica, a través de la incorporación de la investigación y la innovación y de las tecnologías facilitadoras transversales.

En palabras de Pere Navarro, delegado especial de la Zona Franca de Barcelona y presidente de la asociación DFactory, valora muy positivamente la incorporación de AsorCAD. “DFactory Barcelona no solo destacará por su continente sino, también, por su contenido. Si queremos atraer talento e inversión, necesitamos ofrecer a todas las empresas del ecosistema acceso a la última tecnología, que permita impulsar proyectos de I+D+i colaborativo”.

Sobre AsorCAD

AsorCAD surge de la cooperación entre varios profesionales con vocación de dar servicios de escaneado 3D, ingeniería inversa, metrología y otras soluciones 3D a empresas con necesidades muy específicas y complejas.

Los continuos retos que les plantean sus clientes les obligan a estar siempre al día de la constante evolución tecnológica para dar la solución más eficaz a cada proyecto en los que trabaja.

Desde 2005 apuesta por las tecnologías 3D y desde entonces viene demostrando día a día que son la pieza clave en la nueva manera de fabricar dentro del desarrollo de la industria 4.0.

Su cartera de clientes son el ejemplo claro de esta evolución, ya que se compone de empresas referentes en todos los sectores de la Industria y también en otros sectores como Arte y Patrimonio, Salud, Educación, Transporte, Comunicación multimedia, Minería y Producción de metales.

Sobre DFactory Barcelona

DFactory Barcelona nace para ser un nodo orientado a la creación de un ecosistema que promueva el fomento y el desarrollo de la industria 4.0. El centro va a ser una herramienta para transformar el tejido productivo español y acompañar a las empresas en su proceso de digitalización.

Se trata de una asociación privada sin ánimo de lucro, impulsada por el CZFB en alianza con Leitat, que busca posicionar a Barcelona como el centro de la innovación 4.0 del sur de Europa y fomentar la creación de un ecosistema de atracción de talento, tecnología e inversiones en un espacio único que aúne a las empresas más innovadoras con los proyectos tecnológicos más vanguardistas.

Sobre el Consorci de la Zona Franca de Barcelona

El Consorci es una empresa pública que se financia íntegramente de fondos propios como son los arrendamientos industriales del Polígono de la Zona franca de Barcelona y con su gestión patrimonial. A pesar de que su campo principal de actividad es el polígono industrial y su zona franca aduanera, también promueve edificios, suelo urbano e industrial, actúa de dinamizador por la transformación empresarial hacia la economía 4.0 y organiza acontecimientos de interés económico para Barcelona como el salón logístico SIL o el inmobiliario BMP, así como grandes acontecimientos de referencia con un formato innovador como la Barcelona New Economy Week (BNEW) o la Barcelona Woman Acceleration Week (BWAW).

En su plenario tiene representantes del gobierno español, del Ayuntamiento de Barcelona y de las principales entidades económicas de la ciudad.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Reforma laboral. Un nuevo mercado de trabajo para la recuperación económica Aldelís ficha como embajadora a Aina Cid, diploma olímpico en remo Samantha Vallejo-Nágera,KFC,Fismuler y La Gran Familia Mediterránea ganan The Best Digital Restaurants 2022 Los créditos online para tu negocio: la solución efectiva para salir adelante Gracias a los avances de la tecnología y las telecomunicaciones, en la actualidad hay formas sencillas de acceder a préstamos empresariales Grupo Ortasa celebra el mayor outlet de coches y motos durante 72H