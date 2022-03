Los créditos online para tu negocio: la solución efectiva para salir adelante Gracias a los avances de la tecnología y las telecomunicaciones, en la actualidad hay formas sencillas de acceder a préstamos empresariales Redacción

jueves, 10 de marzo de 2022, 09:42 h (CET) Todo negocio necesita recursos para avanzar y lo normal es recurrir a las entidades financieras para solicitar los necesarios créditos. Lo malo es que estas instituciones tienen complicados mecanismos y exigen muchos requisitos, que a veces son difíciles de cumplir. Pero esto, afortunadamente está cambiando, gracias a nuevas empresas web que facilitan todo, con sus prácticos instrumentos financieros.

Cuando se necesitan recursos adicionales para hacer crecer un negocio, habitualmente se recurre a los créditos que otorgan las instituciones financieras especializadas en esta área. El problema radica en que estas empresas crediticias exigen muchos requisitos y tienen complejos procesos de evaluación de las solicitudes, que pueden tardar hasta semanas para ser aprobadas.

Además, los préstamos que estas compañías financieras otorgan, están dirigidos principalmente a atender las necesidades de grandes empresas ya consolidadas, mientras que las pequeñas y medianas empresas (PYMES), por lo general, no tienen acceso a sus planes de crédito.

Por suerte, gracias a los avances de la tecnología y las telecomunicaciones, en la actualidad hay formas más sencillas de acceder a préstamos empresariales que las nuevas compañías Fintech ofrecen de maneras muy ventajosas. Con este apoyo, obtener un credito para PYMES ya es algo normal.

Estas empresas crediticias trabajan todo de forma online, con mínimos requisitos y con procesos de evaluación de las solicitudes y otorgamiento de recursos, que apenas tardan unos pocos minutos. Estas entidades financieras online ofrecen diversos tipos de créditos para PYMES, a los que se puede acceder de forma muy fácil, cómoda y segura, con total transparencia y con la garantía de que los pagos acordados no variarán y se mantendrán de acuerdo con los términos alcanzados entre las partes involucradas.

Requisitos para acceder a los créditos empresariales

Los requisitos que estas entidades financieras web exigen a sus clientes, son realmente muy sencillos, por cuanto lo que prevalece como valores fundamentales para realizar cualquier negociación, son la confianza y la solvencia. Entre dichos requisitos, cabe destacar:

Un año de operaciones: la empresa solicitante del crédito debe llevar por lo menos un año funcionando de forma continua.

Estar dado de alta en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT): hay que ser PM o PFAE y tener clave CIEC. Esos dos requisitos son lo único que se necesita para acceder a los créditos online que ofrecen estas empresas crediticias, y en tan solo unos minutos, los aprueban; más fácil imposible.

¿Cómo es el proceso de solicitud?

Para pedir un préstamo empresarial online, solo hay que seguir unos sencillos pasos. Revisamos cuáles son:

Acceder a la plataforma web: una vez elegida la institución financiera con la que se quiere negociar el crédito, hay que acceder a su portal web para hacer los correspondientes trámites.

Seleccionar la opción de financiación: se deben revisar los instrumentos financieros disponibles, en cuanto a los importes y plazos que se necesitan.

Registrar los datos: hay que rellenar sencillos formularios con los datos básicos de la empresa y del representante legal para hacer la solicitud. Seguidamente, se recibe la oferta del crédito en minutos.

Completar el expediente: una vez elegida la opción de financiación más conveniente, se debe formalizar la solicitud y firmar el contrato.

Recibir el dinero: ya realizados los pasos anteriores, solo quedará aceptar los recursos solicitados, que serán transferidos de forma inmediata a la cuenta bancaria registrada en el formulario de solicitud.

Todo esto se hace sin tantos papeles, sin hacer largas colas y sin tan siquiera salir de la oficina, gracias a los avanzados sistemas online que estas empresas financieras ponen a disposición de sus clientes.

Por otra parte, estas agencias online tienen en sus plataformas web unos prácticos simuladores de crédito, en los que se puede visualizar cómo quedaría un préstamo, dependiendo del importe y el plazo para pagarlo. Es una ventajosa manera de proyectar las cuotas, para evaluar la capacidad de pago y poder decidir mejor antes de asumir cualquier responsabilidad.

